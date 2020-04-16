star.com.tr 16 Nisan 2020 Perşembe 12:32 - Güncelleme: 16 Nisan 2020 Perşembe 12:40

ABD Donanması'ndan yapılan açıklamada, “Rus jeti pilotlarımızın ve mürettebatımızın hayatını riske attı. P-8A'nın mürettebatı, etkileşimi takiben uyanık türbülans bildirdi. Müdahale süresi yaklaşık 42 dakikaydı." denildi.

Donanma, Su-35'in uluslararası hava sahasında uçmasına rağmen, ABD savaş uçağı ile girdiği bu etkileşiminin “sorumsuzca” olduğunu da sözlerine ekledi.

Açıklamanın devamında, ABD uçağının uluslararası yasalara uygun olarak çalıştığı ve bu Rus etkinliğini provoke etmediği belirtilldi.

Böyle bir olay ilk kez gerçekleşmiyor. Haziran 2019'da bir Donanma Poseidon uçağı, Akdeniz üzerinden üç kez Rus Su-35 jeti tarafından engellenmeye çalışılmıştı.

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