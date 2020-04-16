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Savunma

Akdeniz'de Rus Su-35 ile ABD Poseidon'u arasında tehlikeli yakınlaşma

ABD Donanması, Bir Rus Su-35 savaş uçağının, Akdeniz üzerinden uçan P-8A Poseidon görev uçağının hemen önünde, yüksek hızlı, ters çevrilmiş bir manevra yaptığını açıkladı

star.com.tr16 Nisan 2020 Perşembe 12:32 - Güncelleme: 16 Nisan 2020 Perşembe 12:40
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ABD Donanması'ndan yapılan açıklamada, “Rus jeti pilotlarımızın ve mürettebatımızın hayatını riske attı. P-8A'nın mürettebatı, etkileşimi takiben uyanık türbülans bildirdi. Müdahale süresi yaklaşık 42 dakikaydı." denildi.

Donanma, Su-35'in uluslararası hava sahasında uçmasına rağmen, ABD savaş uçağı ile girdiği bu etkileşiminin “sorumsuzca” olduğunu da sözlerine ekledi.

Açıklamanın devamında, ABD uçağının uluslararası yasalara uygun olarak çalıştığı ve bu Rus etkinliğini provoke etmediği belirtilldi.

Böyle bir olay ilk kez gerçekleşmiyor. Haziran 2019'da bir Donanma Poseidon uçağı, Akdeniz üzerinden üç kez Rus Su-35 jeti tarafından engellenmeye çalışılmıştı.

star.com.tr

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