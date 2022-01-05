ABD, Rusya ve Çin rahatsız! İHA'lar Türkiye'nin en büyük kozu

Star.com.tr 5 Ocak 2022 Çarşamba 11:37 - Güncelleme: 5 Ocak 2022 Çarşamba 11:45

Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerine işaret eden Kenya basını, Türkiye'nin geçen yıl Afrika ülkelerine 328 milyon dolarlık silah sattığını yazdı. Türkiye'nin Afrika ülkeleriyle şimdiye kadar 16 anlaşma imzaladığı belirtilen haberde "Savunma anlaşmaları Türkiye'nin son iki yılda Afrika kıtasıyla ilişkilerini derinleştirdiğini gösterdi" denildi.

"TÜRKİYE, AFRİKA ÜLKELERİNE UYGUN FİYATLAR SUNUYOR"

Kenya, Uganda, Etiyopya, Nijerya, Tanzanya, Ruanda ve Somali'nin Türkiye ile savunma anlaşması imzalayan ülkeler arasında yer aldığı ifade edildi. Türkiye'nin Somali'deki askeri üssüne dikkat çekilen haberde, "Afrika ülkeleri askeri teçhizatı için Türkiye'den rekabetçi fiyatlar buldular" denildi.

Afrikalı orduların yaklaşık üçte ikisinde Çin ekipmanı olduğunu yazan ülke basını, kıtadaki silah pazarına daha sofistike ve daha ucuz ekipman sağlayarak giren yeni oyuncuların dahil olduğuna işaret etti.



TÜRK İHA'LARI PAZARLIK KOZU

Türkiye'nin yeni oyuncular arasında yer alması Afrika silah pazarındaki baskın aktörler olan Rusya, ABD ve Çin'i rahatsız ettiğini yazan Kenya basını, Cenova Üniversitesi'nde uluslararası ilişkiler araştırmacısı olan Federico Donelli'nin Türk İHA'larına ilişkin açıklamasına haberde yerdi;

"Türkiye'nin artık diğer ülkelerle pazarlık yapması gerektiğinde oynayacak daha fazla kartı var. İHA'lar Türkiye için çok iyi bir pazarlık kozu"