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Savunma

ABD Rusya'ya ulaşabilen görünmez füze alacak

İngiliz askeri enformasyon servisi Janes, 'ABD Hava Kuvvetleri, Rusya'ya ulaşabilen 400 stealth füze alacak' açıklamasında bulundu. ABD Hava Kuvvetleri'nin Lockheed Martin şirketi ile vardığı anlaşma, 400 füzenin 2025 ortalarına kadar üretimini öngörüyor.

28 Şubat 2021 Pazar 11:09 - Güncelleme: 28 Şubat 2021 Pazar 11:09
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İngiliz askeri enformasyon servisi Janes, 'Rusya'ya ulaşabildiği' iddia edilen ve stealth teknolojiye sahip 400 adet AGM-158B JASSM-ER füzesinin ABD Hava Kuvvetleri'nin envanterine teslim edileceğini belirtti.

Sputnik'in haberine göre ABD Hava Kuvvetleri'nin Lockheed Martin şirketi ile vardığı anlaşma, 400 füzenin 2025 ortalarına kadar üretimini öngörüyor.

Daha önce AGM-158B JASSM-ER füzelerinin, B-52 stratejik bombardıman uçaklarına, Rus S-400 hava savunma sistemlerinin kontrolündeki hava sahasına girmeden Rusya'daki hedefleri vurabileceği öne sürülmüştü.

Rusya'nın Arktik ve Sibirya'daki stratejik hedefleri vurabilmek için AGM-158B JASSM-ER ve AGM-86C CALCM seyir füzelerini fırlatmanın yeterli olduğu iddia edilmişti.

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