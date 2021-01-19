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Savunma

ABD stratejik bombardıman uçaklarını Kuzey ülkesine konuşlandırıyor

ABD Hava Kuvvetleri, Şubat 2021'de 4 adet Rockwell B-1 Lancer süpersonik stratejik bombardıman uçağını Norveç'e konuşlandırmayı planlıyor.

star.com.tr19 Ocak 2021 Salı 19:31 - Güncelleme: 19 Ocak 2021 Salı 19:31
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ABD Hava Kuvvetleri Küresel Taarruz Komutanlığı, Şubat 2021'de 4 adet Rockwell B-1 Lancer süpersonik stratejik bombardıman uçağını Norveç'te yer alan hava limanlarından birine konuşlandırmayı planlıyor.

Anna-news'in haberine göre, Norveç'in merkezinde bulunan Erland Airfield, 2.714 metrelik bir piste ve büyük park yeri bulunan dört rampaya sahiptir. Halihazırda Norveç Kraliyet Hava Kuvvetleri'ne ait Sea King Mk43B helikopterlerinin ve F-35A Lightning II savaş uçakları filosunun burada konuşlandırıldığı bildirildi.

Amerikan uçaklarının kesin varış tarihi bilinmemekle birlikte, konuşlandırmanın Şubat ayının ikinci veya üçüncü haftasında gerçekleşmesi bekleniyor.

star.com.tr

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