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Savunma

'Türkiye'nin S-400'lerini satın alalım' demişti! Jenkins: ABD onları kullanmayacak, sökecek

Stockholm merkezli Güvenlik ve Kalkınma Politikaları Enstitüsü'nde görevli Gareth Jenkins, 'Türkiye'nin S-400'lerini ABD'ye satacağını düşünmüyorum. ABD onları kullanmayacak, söküp tüm yönleriyle inceleyecek.' dedi.

star.com.tr04 Temmuz 2020 Cumartesi 10:34 - Güncelleme: 04 Temmuz 2020 Cumartesi 10:39
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ABD'nin Cumhuriyetçi Senatörü John Thune, S-400'lerin Washington'un NATO güvenlik standartlarına uymadığını belirtti.

Thune, Haziran ayı sonunda, Washington ve Ankara arasında krize neden silah alımının engellenmesi için, Türkiye'nin aldığı S-400 savunma sistemlerinin ABD tarafından satın almasını mümkün kılacak yasalar önerdi.

Rus kaynaklar teklifi, 'Rus teknolojisini ele geçirme ve inceleme' şeklinde değerlendirerek karşı çıktı. Türkiye de, S-400'leri satmak için değil, kullanmak için aldığı mesajını verdi.

'ONLARI SÖKÜP İNCELEYECEK'

Stockholm merkezli Güvenlik ve Kalkınma Politikaları Enstitüsü’nde görevli Gareth Jenkins, ABD'nin teklifi ve satın alımın tarafları ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye'nin S-400'lerini ABD'ye satmayacağını söyleyeyen Jenkins, 'ABD, sistemlerin kendisini kullanmayacak ancak, onları söküp nasıl çalıştığını her yönüyle analiz etmek isteyeceğinden eminim. S-400'ün S-500'lerden çok daha az sofistike olduğuna inanılıyor olsa da, Moskova'nın ABD'nin bir sistemine erişmesi konusunda hoşnut olacağını düşünmüyorum.' dedi.

star.com.tr

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