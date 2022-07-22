ABD ve Atina'dan F-35 provokasyonu

Mayıs ayından bu yana tansiyonun giderek yükseldiği Ege Denizi'nde Yunanistan yeni bir krize daha neden oldu. ABD'nin Atina büyükelçisi George Tsounis beraberinde Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Savunma Bakan Yardımcısı Nikos Hardalia, Genelkurmay Başkanı Konstantinos Floros, Hava Kuvvetleri Komutanı Themistoklis Bourolias ile birlikte Girit Adası'ndaki Suda Üssü'ne çıkarma yaptı.

TWITTER'DAN PAYLAŞTILAR

Heyet Suda'daki 115'inci Hava Üssü ile Marathi Deniz Üssü'nü ziyaret etti, Yunanistan ve ABD savaş uçaklarının birlikte havalandığı 'Poseidon'un Öfkesi-22' tatbikatını izledi. Katılımcılar ayrıca ABD'den getirilen F-35 savaş uçaklarının önünde basına poz da verdiler. Üstelik bu fotoğraflar ABD ordusunun NATO hesabı tarafından da paylaşıldı. Paylaşımda "1 mil (Yaklaşık 1.6 km) yükseklikten selfie çektiniz mi? Poseidon'un Öfkesi 22 tatbikatında ABD Hava Kuvvetleri'nin F-35A'sı ile yan yana uçan bu Yunanistan Hava Kuvvetleri pilotuna bakın. Yunanistan: Bizler NATO'yuz" ifadesine yer verilmesi özellikle dikkat çekti.

TÜRKİYE KARŞITI HADSİZ SÖZLER

Akşam Gazetesi'nin haberine göre, Askeri üste basın mensuplarına açıklama yapan ABD'nin Atina Büyükelçisi Tsounis ise Yunanistan'a F-35'lerin verilmesinin ABD için çok önemli olduğuna vurgu yaparak "Avrupa'da yalnızca sekiz ülkede F-35 savaş uçakları var. F-35'lerin caydırıcılığını göreceksiniz. Yunanistan ile ABD ve diğer NATO müttefikleri arasında daha büyük müşterek çalışmayı hayata geçirdiğini göreceksiniz. ABD Doğu Akdeniz'de istikrar ve güvenliği destekliyor" ifadelerini kullanarak F-35 programından çıkarılan Türkiye'yi hedef aldı.

Yunanistan'da faaliyet gösteren Toc Televizyonu ise "İşte bu Yunanistan'ın alacağı süper silah: F-35'ler Sula'ya geldi. Panagiotopulos (Yunanistan Milli Savunma Bakanı) Washington'a gitti" başlıklı haberinde F-35'lerin Sula üssüne geldiği ifade edilerek "Bu uçak Ege'deki dengeleri değiştirecek" ifadesine yer verdi.

ELİMİZ KOLUMUZ BAĞLI KALMAYIZ

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, TRT Haber'de gündemi değerlendirdi. ABD'nin F16 satışında olası Yunanistan şartı ile ilgili 'Bizim elimizi kolumuzu bağlayacak bir yönteme evet dememiz mümkün değil' diyen Çavuşoğlu: "Orada ne diyor? Yunanistan hava sahası. Yunanistan hava sahası derken neyi kastediyorsunuz? Yunanistan'ın haksız bir şekilde benim dediği adacıklar var. Burada Yunanistan'ı haklı görmenin gerekçesi ne?" ABD'nin bugüne kadar sürdürdüğü Türkiye-Yunanistan arasında izlediği dengeli politikadan bir sapma yaşamıştır. Bu denge politikasına tekrar ABD'nin dönmesi gerekiyor. Yunanistan bu adaları silahlandırıyor. Bizim de söylediğimiz bu. Birleşmiş Milletler'e yazdığımız mektuplarda da bunu söyledik. Bu adaların egemenliği Yunanistan'a anlaşmalarla verilirken bir şart konulmuş. Yunanistan en önemli bu şartı ihlal etmiştir ve silahlandırıyor ve kime yönelik silahlandırıyor Türkiye'ye yönelik silahlandırıyor."