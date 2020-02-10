ABD ve Ukrayna ordusu, Rusya üzerinde gözlem uçuşu yapacak

star.com.tr 10.02.2020 10:57 - Güncelleme: 10.02.2020 10:59

Rusya Nükleer Risk Azaltma Merkezi Başkanı Sergey Ryzhkov konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Açık Semalar Antlaşması çerçevesinde ABD ve Ukrayna Hava Kuvvetleri uçağının 10 Şubat'ta başlayan gözlem uçuşunun 14 Şubat'ta sona ereceğini söyledi.

Ryzhkov, “Rusya, Açık Semalar Antlaşması uygulaması çerçevesinde, bir Antonov An-30 gözlem uçağı kullanarak Rusya üzerinde gözlem uçuşu gerçekleştirecek." dedi.

AÇIK SEMALAR ANTLAŞMASI

Açık Semalar Antlaşması (ASA), Doğu ve Batı blokları arasında güven ve istikrarı geliştirmek amacıyla açıklık ilkesinden hareketle 1992 yılında Helsinki’de imzalandı. Kasım 2000’de Rusya parlamentosu tarafından onaylanmasını müteakip 2 Ocak 2001 tarihinde yürürlüğe girdi.

ASA kapsamında taraf ülke toprakları üzerinde havadan silahsız gözlem uçuşları gerçekleştirilebiliyor. ASA, dünya üzerinde şu ana kadar imzalanan en teknik ve en detaylı antlaşmadır. Antlaşmanın bir diğer özelliği ise teknolojik gelişmelere paralel olarak sürekli yenilenmesidir.