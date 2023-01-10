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Savunma

ABD'de F-35 korkusu! Yasakladılar

İsrail basınında yer alan habere göre, ABD, yabancı vatandaşlığı bulunan İsrailli pilotların F-35 kullanımını yasakladı. Amerika'nın bu kararı bilgi güvenliği ve teknolojik sızıntısı yaşanması korkusuyla aldığı ifade edildi.

AA10 Ocak 2023 Salı 12:25 - Güncelleme:
ABD'de F-35 korkusu! Yasakladılar
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ABD yönetiminin, yabancı ülke vatandaşlığı bulunan İsrailli pilotların F-35 savaş uçaklarını kullanmasını yasakladığı belirtildi.

İsrail basınındaki haberlere göre, ABD Savunma Bakanlığı ve istihbarat yetkilileri, bilgi güvenliği ve teknolojik sızıntısı yaşanması korkusuyla yabancı vatandaşlığı bulunan İsrail Hava Kuvvetleri pilotlarının F-35 jetlerini kullanmasını yasakladı.

ABD'nin bu hamlesinin, "ABD çıkarlarının korunması ve bilgi güvenliğine verilen önemin giderek daha fazla artırılmasından kaynaklandığı" kaydedildi.

İsrail hükümetinden konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

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