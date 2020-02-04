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Savunma

ABD'de insansız savaş uçakları başka bir uçaktan kumanda edildi

ABD Donanması, Boeing şirketi ile iki EA/18G Growler tipi savaş uçağını insansız olarak uçururken bu uçakları pilotlu diğer bir EA-18 uçağı ile havada kumanda ettirdi.

AA04.02.2020  22:05 - Güncelleme: 04.02.2020  22:05

Boeing'den yapılan yazılı açıklamada, "Boeing ve ABD Donanması, Patuxent River Donanma Hava Üssü'nde bağımsız şekilde kontrol edilen iki EA-18G Growler uçağını, insansız şekilde başarıyla uçururken üçüncü bir Growler uçağını ise iki uçak için görev kontrol uçağı olarak uçurdu." ifadeleri kullanıldı.

Denemenin, Deniz Muharebe Geliştime Komutanlığının yıllık filo test tatbikatları sırasında gerçekleştirildiği belirtilen açıklamada, F-A-18 Super Hornet tipi savaş uçağının iki koltuklu, elektronik harp için özel bir versiyonu olan EA-18 Growler uçaklarının etkinliğini ortaya koyduğu bilgisi paylaşıldı.

Bu testlerin ABD'nin insansız savaş uçaklarına yönelik yatırımlarına katkı sağlayacağı kaydedilen açıklamada test sırasında 4 sorti ve 21 gösteri görevinin yerine getirildiği vurgulandı.

Bu teknolojinin, tehlikeli görevlerde pilotların çatışma alanından uzak kalmasına ve aynı kapasiteye sahip uçak ve mühimmatın sahada aynı etkinlikte kullanılmasına olanak vereceği ortaya kondu.

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