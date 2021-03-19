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Savunma

ABD'den Almanya'ya 1.77 milyar dolarlık P-8A Poseidon satışı

ABD Dışişleri Bakanlığı, Almanya'ya P-8A Poseidon uçak satışını onayladı.

star.com.tr19 Mart 2021 Cuma 23:26 - Güncelleme: 19 Mart 2021 Cuma 23:27
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ABD Savunma Güvenlik ve İşbirliği Dairesi (DSCA), ABD Dışişleri Bakanlığı'nın Almanya'ya beş adet P-8A Poseidon uçağı ve ilgili diğer ekipmanların satışını onayladığını doğruladı.

Tahmini tutarı 1,77 milyar ABD Doları olan anlaşma, aynı zamanda dokuz adet Çok Fonksiyonlu İstihbarat Dağıtım Sistemi Ortak Taktik Radyo Sistemleri, 12 adet LN-251 ve Entegre Küresel Konumlandırma Sistemleri / Ataletsel Navigasyın Sistemleri (EGls) ve diğer ilgili ekipmanları içermekte.

Söz konusu satışın, koalisyon deniz operasyonlarına kritik yetenekler sağlayarak Almanya'nın mevcut olan ve gelecekteki tehditleri karşılama kapasitesini artıracağı belirtildi. Boeing üretimi Poseidon P-8A uçağının, 2024 yılında emekli olması ön görülen Lockheed Martin yapımı P-3C Orion'un yerini alması bekleniyor.

Satın alma işlemi onaylandığı taktirde Almanya; Birleşik Krallık ve Norveç'ten sonra P-8A Poseidon'u kullanan üçüncü Avrupa ülkesi olacak.

star.com.tr

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