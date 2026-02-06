İSTANBUL 16°C / 11°C
6 Şubat 2026 Cuma
  ABD'den ''bölgesel denge'' vurgusu: 90 milyon dolarlık ekipmanlar yola çıkıyor
Savunma

ABD'den ''bölgesel denge'' vurgusu: 90 milyon dolarlık ekipmanlar yola çıkıyor

ABD Savunma Bakanlığına bağlı Savunma Güvenlik İşbirliği Ajansı, Irak'a, yolcu araç tarama sistemleriyle ilgili askeri ekipmanların ve lojistik hizmetlerin yaklaşık 90 milyon dolarlık olası satışına onay verildiğini açıkladı. Açıklamada, satış neticesinde bölgedeki temel askeri dengenin değişmeyeceği vurgulandı.

AA6 Şubat 2026 Cuma 11:04
ABD, Irak'a, yolcu araç tarama sistemleriyle ilgili askeri ekipmanların ve lojistik hizmetlerin yaklaşık 90 milyon dolarlık olası satışına onay verdi.

ABD Savunma Bakanlığına (Pentagon) bağlı Savunma Güvenlik İşbirliği Ajansı (DSCA), söz konusu satışa ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, Irak'ın VACIS XPL binek araç tarama sistemlerini desteklemek için 7 gün 24 saat destek hizmeti dahil, Sözleşmeli Lojistik Hizmetlerinin (CLS) süresinin iki yıl uzatılmasını talep ettiği aktarıldı.

Irak yönetiminin düzeltici ve önleyici bakım hizmetleri ile yedek parça ve onarım desteği, yazılım güncellemeleri ve uzaktan izleme talebinde bulunduğu belirtilen açıklamada, ayrıca ABD hükümeti ve yüklenici firmalar tarafından sağlanacak mühendislik, teknik ve lojistik destek hizmetlerinin de istendiği kaydedildi.

Açıklamada, yaklaşık 90 milyon dolar değerindeki olası satışın Kongreye bildirildiği ifade edildi.

Olası satışın, Irak'ın sınırlarında Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik, Nükleer (KBRN) maddeler, uyuşturucu ve diğer kaçak malların tespit edilmesine katkı sağlayacağı belirtilen açıklamada, satış neticesinde bölgedeki temel askeri dengenin değişmeyeceği vurgulandı.

