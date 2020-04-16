star.com.tr 16 Nisan 2020 Perşembe 21:15 - Güncelleme: 16 Nisan 2020 Perşembe 21:15

Temsilci Mac Thornberry, 2021 mali yılında 6.09 milyar dolarlık bir yatırımla Hint Pasifik Caydırma Girişimi (IPDI) oluşturulmasını istiyor. Fonun, Kırım ilhakının ardından kurulan Rusya'yı caydırmaya odaklanan özel bir Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı fonu olan Avrupa Caydırma Girişimi'ne dayanarak oluşturulacağı bildirildi.

Thornberry, "Bu çaba, Çin'i caydırırken müttefiklerimizi ve ortaklarımızı güvence altına almak için gereken politikaları, altyapıyı ve platformları pekiştiriyor ve finanse ediyor. Aynı zamanda bölgedeki çabalarımızı değerlendirebileceğimiz bir ölçüt görevi de görüyor. Bunları bu yıl yapamayabiliriz, ancak bir başlangıç yapmamız hayati önem taşıyor." ifadelerini kullandı.

Thornberry'nin bu konuda en azından iki taraflı bir destek bulacağı belirtilirken bunun sebebinin ise, Beyaz Saray Silahlı Hizmetler Komitesi başkanı Adam Smith'in, “2021 Mali Yılı Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasası'nda Hint-Pasifik Reasürans Girişimi için fon belirlemek istediğini” söylemesi olduğu öne sürülüyor.

star.com.tr