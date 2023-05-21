ABD'den F-35 dilenen Yunanistan, KAAN'ı takibe aldı! 5. nesil savaş uçağımız ses getirdi

Yunanistan Hava Kuvvetleri eski komutanı Konstantinos Latridis, analiz yazısında F-35 üzerinden Türkiye'nin yerli savaş uçağı "KAAN"ı ele aldı.



"Türkiye 5. nesil savaş uçağı yapabilir mi?" başlıklı analiz yazısında Türkiye'nin F-35 Programı'ndan çıkarılmadan önce TUSAŞ'ın F-35 uçağının orta gövdesini ürettiğine dikkat çeken emekli Yunan komutan, "Bu, şirketin Türk savaş uçağını da üretecek üretim kapasitesine sahip olduğu anlamına geliyor" ifadesini kullandı.

ABD'DEN F-35 DİLENEN YUNANİSTAN, KAAN'I TAKİBE ALDI!

Türkiye'nin savaş uçağı projesinin 2010 yılında başladığını belirten Latridis, "İlk uçuşu 2025 yılında gerçekleştirilecek olan uçağın 2028 yılından sonra hizmete girmesi planlanıyor" dedi.

Milli Muharip Uçak "KAAN"ın F-35 savaş uçağına benzer özelliklere sahip olduğu kaydedildi.

Savaş uçağı yapım maliyetinin pahalılığına vurgu yapan emekli komutan, Türkiye'nin uygun maliyet için yerli parça üretimine yöneldiğini belirtti.

F-16'larda kullanılan F110 motorunun KAAN'da kullanılmasının geçici bir çözüm olduğunu ileri süren Latridis, Türkiye'nin yerli motor üretiminde çok yol kat ettiğine işaret etti.

KAAN'da başarılı olması durumunda Türkiye'nin 5. nesil savaş uçağı yapabilen ülkeler kulübüne gireceğini ifade eden Latridis, "Türkiye'nin silah ve füze sistemlerinde sahip olduğu üretim kabiliyetleri göz ardı edilmemelidir" uyarısında bulundu.

MİÇOTAKİS'TEN ABD'YE F-35 TEPKİSİ



ABD ile yürütülen F-35 görüşmelerine ilişkin açıklamada bulunan Miçotakis, Biden yönetimini eleştirdi. Miçotakis, "F-35'lere ihtiyacımız olduğunu açıkça söylüyoruz. Amerikalılara istediklerinden fazlasını vermemize rağmen, uçakla ilgili bir açıklama lütfunu henüz göstermediler. Herhalde daha çok önem verdikleri Türkiye'yi rahatsız etmek istemiyorlar" ifadelerini kullandı.