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Savunma

ABD'den F-35 kararı! Kriz sona erdi

ABD'de Çin parçası çıktığı için krize neden olan ve askıya alınan F-35 teslimatlarına devam kararı alındı. Çin parçası yerine alternatif ürün tedarik edileceği ifade edildi. Öte yandan Çin parçasının bilgi aktarmadığı, uçağa zarar vermediği ve güvenlik riski oluşturmadığı vurgulandı.

Euronews10 Ekim 2022 Pazartesi 07:39 - Güncelleme:
ABD'den F-35 kararı! Kriz sona erdi
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ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), üretici firma Lockheed Martin'in Çin malzemesi kullanıldığını tespit etmesinin ardından askıya aldığı F-35 uçaklarının teslimatlarına devam edilmesine izin verdi.

F-35 TESLİMATLARI DURDURULMUŞTU

Lockheed Martin şirketi tarafından üretilen savaş uçağı motorunda kullanılan metal bir bileşenin Çin'den geldiği ortaya çıktı. Savunma İhaleleri Yönetimi Ajansı, 19 Ağustos'ta Pentagon'daki F-35 Ortak Üretim Programı Dairesine, F-35'in uçaklarının turbo makine pompalarında bulunan mıknatıslarda kullanılan bir alaşımın Çin'den geldiği uyarısında bulundu.

Bunun üzerine Pentagon, eylül ayında hem Amerikan ordusuna hem de yurt dışındaki müşterilere F-35 uçaklarının teslimatlarının geçici olarak askıya alınmasını kararlaştırdı.

KRİZ SONA ERDİ

Euronews'te yer alan habere göre, Pentagon için silah temin eden görevli William LaPlante, 8 Ekim'de bir muafiyet belgesi imzalayarak motorun yağ pompasında ABD tedarik yasalarına uymayan alaşıma izin verdi.

Uçaklarının kabulünün ulusal güvenlik için gerekli olduğunu vurgulayan LaPlante, muafiyetin Ekim 2023'e kadar sözleşmesi yapılmış uçakları kapsadığını kaydetti.

Bu süre içerisinde pompa tedarikçisi Honeywell International Inc, Çin parçası yerine alternatif ürün tedarik edecek.

Çin parçasının bilgi aktarmadığı, uçağa zarar vermediği ve güvenlik riski oluşturmadığı belirtildi.

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