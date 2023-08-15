ABD'den gelen itiraf: KAAN, F-35'leri geride bırakabilir

Savaş uçağı pazarının çok kutuplu bir döneme girdiğini yazan ABD, F-35 ve ABD'nin yeni rekabete ayak uydurup uyduramayacağını ele alırken Türkiye'nin 5. Nesil milli muharip savaş uçağı KAAN'a dikkat çekti.

1980'li yıllarda birçok ülkenin kendi savaş uçağını yapmak istediğini, bir kısmının başarılı olduğu ama çoğunun 1990'larda ortadan kaybolduğu belirtildi. Analiz yazısında bunu gerekçesi şöyle ifade edildi; Bu ulusal programların çökmesinin birçok nedeni vardı. Soğuk Savaş sonrası savunma bütçeleri küçülürken savaş uçağı pazarı da küçüldü. Ekonomiler liberalleşti, ticaret engelleri kalktı ve sanayi politikasının modası geçti. Bu arada Amerika Birleşik Devletleri, kullanıma hazır jetleri satarak harika bir iş çıkardı. Lockheed Martin'in F-16'sı piyasaya hakim oldu ve hiçbir ön geliştirme maliyeti olmadan paranızın karşılığını fazlasıyla aldı. 1991 ile 1995 yılları arasında Batılı üreticiler 1.667 savaş uçağı üretti; AeroDynamic Advisory verilerine göre bunların 727'si F-16'lar ve 597'si diğer ABD türleriydi.

ABD'DEN GELEN İTİRAF: KAAN, F-35'LERİ GERİDE BIRAKABİLİR

2015 yılında hizmete giren F-35 Müşterek Taarruz Uçağı ile ABD'nin küresel savaş uçağı pazarındaki ihracat hakimiyetİni pekiştirdiğini ancak pazara yeni rakipler girdikçe F-35'lerin ABD sanayisini geleceğe taşımaya yetmeyeceği kaydedildi. Güney Kore, Türkiye, Tayvan'ın pazara girmek üzere olduğu Birleşik Arap Emirlikleri'nin ise kendi savaş uçağını yapmak konusunda istekli olduğu dile getirildi.

ABD'nin uzun vadede savaş uçağındaki boşluğu dolduracak durumda olmadığı vurgulanan yazıda, "Savaş uçağı endüstrisi daha da parçalandıkça, Washington büyük olasılıkla tarihi pazar hakimiyetini kaybedecek. Bu nedenle ABD şirketleri ve yetkililerinin, Hindistan'a General Electric motor satışını gelecek için bir şablon olarak kullanarak, diğer ülkelerin savaş programlarına yönelik teknolojiler ve sistemler sağlamak için Avrupalı üreticilerle rekabet etmede daha proaktif olmaları gerekiyor. 20 yıl önce, F-35 gibi yeni bir jette yer kazanmak bir ülke için nadir bir fırsattı ancak şimdi çok sayıda KF-21, MQ-28 ve Kaan var. ABD, savaş uçağı pazarının değişmekte olduğu gerçeğini görmezden gelemez. Dünyanın geri kalanı harekete geçmek isterken, ABD endüstrisinin pazardaki payı giderek küçülecek." denildi.