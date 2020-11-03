ABD'den Güney Kore'ye füze ikaz sistemi

star.com.tr 03 Kasım 2020 Salı 18:49 - Güncelleme: 03 Kasım 2020 Salı 18:50

ABD Ordusu ve Northrop Grumman, Güney Kore'de gelişmiş Müşterek Taktik Yer İstasyonu (JTAGS) konuşlandırarak bölgede savaş alanı farkındalığını ve füze savunmasını geliştirdi.

Bu dağıtım, JTAGS modernizasyon programının birinci aşamasının tamamlandığını gösterirken, sistem ilk olarak 1997 senesinde, doğrudan uydu sensörlerinden gelen verileri kullanarak saha içi füze uyarısı sağlamayı hedefleyen taktik barınaklarda kullanıldı.

Northrop Grumman muharebe sistemleri ve görev hazırlığı genel müdürü Kenn Todorov, "Bu, ortak askerlerimizi ve müttefiklerimizi korumak için onlarca yıllık füze ikaz ve savunma yetenekleri sağlama misyonumuzda muazzam bir kilometre taşıdır" şeklinde açıklamada bulunurken JTAGS'in hayati önem taşıdığının altını çizdi.

JTAGS, Savunma Destek Programı ve Uzay Tabanlı Kızılötesi Sistem (SBIRS) sensörleri ve diğer kızılötesi uydu sensörleri dahil olmak üzere, üzere doğrudan bağlantılı verileri alır ve işler. JTAGS daha sonra balistik füze fırlatmaları ve diğer taktiksel olaylarla ilgili bilgileri uyarı, ikaz ve işaretleme bilgilerini birden fazla iletişim ağını kullanarak gerçek zamanlıya yakın biçimde yayar.

Birinci aşama modernizasyon çabası kapsamında, Northrop Grumman ve Ordu, JTAGS Blok II’yi Japonya, Katar, İtalya ve Kore Cumhuriyeti’ndeki kalıcı tesislere, donanım, yazılım ve iletişim sistemlerinde güncellemeler ve siber güvenlik iyileştirmeleriyle birlikte kurdu.

Birinci aşama modernizasyon çabası kapsamında, Northrop Grumman ve Ordu, JTAGS Blok II'yi Japonya, Katar, İtalya ve Kore Cumhuriyeti'ndeki kalıcı tesislere, donanım, yazılım ve iletişim sistemlerinde güncellemeler ve siber güvenlik iyileştirmeleriyle birlikte kurdu. Konuşlandırmalar askeri eğitimi ve destek yeteneklerini içeriyordu.

Northrop Grumman şimdiden JTAGS Önceden Planlanmış Ürün iyileştirme (P3I) modernizasyon programının ikinci aşamasını yürütürken, ek sensör işleme yetenekleri sunuyor ve yazılım mimarisini güncelliyor.

1994 yılında Grumman ve Northrop girişimiyle kurulan ABD merkezli Northrop Grumman, uzay ve savunma teknolojileri alanında faaliyet gösteren, küresel bir şirkettir. Şirketin, savunma sektöründe 2010 yılında dünyanın dördüncü büyük şirketi olduğu biliniyor.

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