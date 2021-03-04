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Savunma

ABD'den Kuzey Makedonya ordusuna silah yardımı

ABD, Kuzey Makedonya ordusuna (ARSM) toplam 1.2 milyon dolar değerinde Colt M4 tüfek hibe etti.

star.com.tr04 Mart 2021 Perşembe 21:56 - Güncelleme: 04 Mart 2021 Perşembe 22:14
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Kuzey Makedonya Cumhuriyeti Savunma Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan habere göre, ABD Üsküp'teki Gjorche Petrov askeri kışlasında düzenlenen bir tören ile Kuzey Makedonya Cumhuriyeti ordusuna (ARSM) toplam 1.2 milyon dolar değerinde Colt M4 tüfek hibe etti.

Kuzey Makedonya Savunma Bakanı Radmila Shekerinska, söz konusu bağışın ARSM'nin NATO standartlarında olan ve halihazırda NATO tarafından ilan edilen piyade birliklerini silahlandırmak için kullanılan M4'e dönüştürülmesine yardımcı olacağını belirtti. Bakan Shekerinska, bu bağışın 2022'de tamamlanması planlanan daha büyük bir paketin parçası olduğunu, bağışlanan M4 sayısının 2 binin üzerine çıkaracağını, ayrıca makineli tüfek ve el bombası fırlatıcılarını da içerdiğini sözlerine ekledi.

star.com.tr

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