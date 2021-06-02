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Savunma

ABD'den Orta Doğu ülkelerine tehdit! 'İş birliği yapan, riske atar'

Pentagon'dan üst düzey bir yetkili, Çin veya Rusya ile daha derin güvenlik ve askeri iş birliğine gidecek Orta Doğu ülkelerinin, ABD ile ortaklıklarını riske gireceği konusunda üstü kapalı bir tehditte bulundu.

star.com.tr02 Haziran 2021 Çarşamba 09:43 - Güncelleme: 02 Haziran 2021 Çarşamba 09:43
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ABD Savunma Bakan Yardımcısı Dana Stroul, Orta Doğu Enstitüsünce düzenlenen çevrimiçi bir konferansta, açıklamalarda bulundu.

Orta Doğu'daki ülkeleri, 'Rusya ve Çin'le güvenlik alanında 'iş birliği yaparsanız, ABD ile olan ilişkileriniz riske girer' tehdidinde bulundu.

Stroul açıklamasında, 'Bazı ülkeler ve ortakların, özellikle güvenlik ve askeri alanda, Çinliler veya Ruslarla daha derin iş birliğini test ettiğini görüyoruz. Ancak bunun, ABD'den alacakları daha fazlasını riske atacağı açık. Söz konusu iş birliği, sadece ABD ortaklığını tehdit etmeyecek, aynı zamanda Lübnan gibi ülkelerde ulusal egemenliğinizi tehdit edecek stratejilere neden olacağı konusunda tekrar uyarıyorum.' ifadelerini kullandı.

Rusya ve Çin ile iş birliğinin potansiyel faydalarının, ABD'nin güvenlik iş birliği açısından sunabileceklerinin yanında sönük kaldığını iddia eden Stroul, 'Bana göre, Çin veya Rusya'dan ne alabileceğiniz ile ABD'den ne alabileceğiniz arasındaki seçim açıktır.' dedi.

Stroul, Rusya'yı Orta Doğu'da ABD'ye meydan okuma niyetlerini beslemekle ve stratejik bölgesel ortaklıklarını baltalamakla suçladı.

star.com.tr

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