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Savunma

ABD'den Patriot için onay çıktı: Trump resmen kararını verdi

ABD Başkanı Donald Trump'tan dünyanın en iyi hava savunma sistemi Patriotlar için sürpriz bir açıklama geldi. Trump, çatışmalar devam ederken Ukrayna'ya Patriot hava savunma sistemleri göndereceklerini söyledi.

AA14 Temmuz 2025 Pazartesi 09:31 - Güncelleme:
ABD'den Patriot için onay çıktı: Trump resmen kararını verdi
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Trump, Maryland eyaletindeki Joint Base Andrews Hava Üssü'nde gazetecilere açıklama yaptı.

Ukrayna'ya Patriot hava savunma füzeleri gönderip göndermeyeceklerine ilişkin soruya Trump, "Henüz sayısı kesinleşmedi ama biraz göndereceğiz çünkü korunmaya ihtiyaçları var. Ama Avrupa Birliği ödeyecek. Biz hiçbir şey ödemeyeceğiz ama göndereceğiz. Bu, bizim için iş olacak. Onlara, çok ihtiyaçları olan Patriotları göndereceğiz." diye konuştu.

Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kendisini hayal kırıklığına uğrattığını vurgulayarak, "Putin'in söylediklerinin arkasında biri olduğunu sanırdım. Çok güzel konuşuyor ancak sonra gece insanları bombalıyor. Bu hoşumuza gitmiyor." ifadesini kullandı.

"JEROME POWELL İSTİFA EDERSE HARİKA OLURDU"

Rusya'ya yönelik yeni yaptırımlar duyurup duyurmayacağına ilişkin soruya ise Trump, "Ne olacağını göreceğiz." yanıtını verdi.

Trump, İsrail'in saldırıları altındaki Gazze'de ateşkes konusunda da "Konuşuyoruz ve umuyoruz ki gelecek hafta bunu açıklığa kavuşturacağız." açıklamasında bulundu.

Öte yandan, Fed Başkanı Jerome Powell'ın ABD için "kötü" olduğunu dile getiren Trump, "Jerome Powell istifa ederse harika olurdu. Eder mi bilmiyorum ama etmeli." yorumunu yaptı.

ABD Başkanı Trump, faiz oranının çok düşük olması gerektiğini, ancak Powell'ın bu konuda "hep geç kaldığını" söyledi.

Trump, 11 Temmuz'da, ülkesinin Ukrayna'ya silah sevkiyatını NATO aracılığıyla gerçekleştirmek için ittifakla anlaştığını ve bu silahların masrafını NATO'nun üstleneceğini belirtmişti.

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