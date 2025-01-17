Hollanda, geçen yıl askeri yardım kapsamında Ukrayna'ya gönderilen Patriot hava savunma sistemlerinin yerine yenilerini almak için harekete geçti. Amerikalı üretici RTX şirketi ile anlaşan Hollanda'nın patriotlar için toplamda 529 milyon dolar ödeyeceği belirtildi.

Açıklamaları doğrulayan Hollanda Savunma Bakanlığı, bir radar satın alındığını bildirdi. Ayrıca belirtilmeyen sayıda da Patriot füze fırlatıcısı ve yedek parça satın aldığı öğrenildi.

Söz konusu anlaşma kapsamında ise tüm Patriot ekipmanlarının 2029 yılı içerisinde teslim edilmesi planlanıyor.

Hollanda, geçen kasım ayında askeri yardım kapsamında Ukrayna'ya üç Patriot hava savunma füzesi fırlatıcısı teslim etmişti. Ukrayna'ya yapılan yardımlar hakkında açıklamalarda bulunan Hollanda Savunma Bakanı Ruben Brekelmans, "Üç Patriot fırlatıcısını transfer ettik. Hayat kurtarıyorlar ve hayati altyapıyı koruyorlar. Rus saldırganlığını durdurmak ortak çıkarımız oldu ve olmaya devam ediyor." ifadelerini kullanmıştı.

EYLÜL AYINDA RADAR TESLİM EDİLDİ

Hollanda, bu yılın mayıs ayı sonunda, Ukrayna'nın Rus insansız hava araçları ve füze saldırılarına karşı hava savunmasını güçlendirmesine yardımcı olmak amacıyla, bu ülkeye devredilecek ortak bir Patriot hava savunma füze sistemi bataryası oluşturmak için müttefikleriyle işbirliği yapma niyetini açıklamıştı.

Daha önce Hollanda'nın eski Başbakanı Mark Rutte de Batılı ülkelerin, Ukrayna için Patriot hava savunma sistemlerini, bu sistemlere sahip olan ancak bunları Kiev'e vermek istemeyen ülkelerden satın alması fikrini ortaya atmıştı.

Hükümet daha sonra projenin bir parçası olarak üç fırlatıcı ve AN/MPQ-53 radar sistemi bağışlamayı kabul etmişti.