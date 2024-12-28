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Savunma

ABD'den Patriotlara onay: 946 milyon dolarlık imzalar atıldı

ABD ile Romanya arasında yeni Patriot hava savunma sistemleri satışı için imzalar atıldı. Halihazırda 3 Patriot hava savunma sistemini envanterinde bulunduran Romanya'nın yeni anlaşma ile ABD'ye 946.5 milyon dolar ödeyeceği bildirildi.

28 Aralık 2024 Cumartesi 21:39 - Güncelleme:
ABD'den Patriotlara onay: 946 milyon dolarlık imzalar atıldı
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ABD Savunma Bakanlığı, Romanya ile 946,5 milyon dolar değerinde Patriot hava savunma sistemi içi yeni bir sözleşme imzalandığını bildirildi. İmzaların atıldığı anlaşma kapsamında Romanya'nın ABD'ye 464 milyon dolar ödeme yaptığı öğrenildi.

Sözleşme kapsamındaki teslimatların 2029 Aralık ayı sonuna kadar tamamlanması planlanıyor.

Anlaşmanın şartları hakkında ise henüz ABD ve Romanya'dan herhangi bir ek ayrıntı açıklanmadı.

İLK PATRİOTLAR 2017'DE TESLİM ALINDI

Romanya Hava Kuvvetleri, daha önceki bir tedarik kampanyasında satın aldığı üç Patriot hava savunma sistemini halihazırda kullanıyor. Öte yandan Romanya envanterindeki bir Patriot hava savunma sistemini geçtiğimiz Ekim ayında Rusya ile savaş halinde bulunan Ukrayna'ya hibe etmişti.

Romanya, 2017 yılında Yabancı Askeri Satışlar programı kapsamında ilk Patriot PAC-3+ sistemlerini satın almak üzere ABD ile bir anlaşma imzalamıştı.

Yeni alınan sistemin bu versiyonu, daha uzun tespit menzili, daha iyi hedef tanımlama ve balistik füze izleme yeteneklerine sahip, daha güçlü ikinci nesil AN/MPQ-65 radarıyla donatıldı.

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