ABD'den Raytheon'a nükleer görev

24 Nisan 2020 Cuma 14:42 - Güncelleme: 24 Nisan 2020 Cuma 14:42

ABD, AGM-86 ALCM (Havadan Atılır Seyir Füzesi) sistemlerinin Kasım 2019'da emekliye ayrılmasıyla birlikte nükleer başlık taşıyabilen seyir füzesi alanında meydana gelen kabiliyet açığını doldurmak için harekete geçti. Bu kapsamda Amerikan Hava Kuvvetleri, ülkenin önde gelen füze üreticilerinden Raytheon ile bir anlaşma imzaladı.

Anlaşma ile firma, kuvvet için yeni nesil nükleer harp başlıklı seyir füzesi geliştirecek. Karar, şirketin 20 Nisan'da yaptığı açıklamayla duyruldu. LRSO (Long Range Standoff Weapon) projesi kapsamında kuvvet daha önce teknoloji geliştirme ve risk analizi safhası için de birer anlaşma imzalamıştı. USAF, programa Lockheed Martin ve Raytheon ile birlike başlamış ancak ilerleyen safhalarda Raytheon tasarımına yoğunlaşma kararı almıştı.

LRSO sistemlerinin, B-52H Stratofortress, B-1B Lancer, B-2 Spirit ve gelecekte hizmete girmesi planlanan B-21 Raider gibi platformlarla ABD'nin uzun menzilde taktik nükleer vuruş gücünü teşkil etmesi hedefleniyor.