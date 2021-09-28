ABD'den Rus 'Hançer'ine sesten 5 kat hızlı HAWC'la misilleme

star.com.tr 28 Eylül 2021 Salı 13:01 - Güncelleme: 28 Eylül 2021 Salı 13:03

ABD ordusu için çalışan Gelişmiş Savunma Projeleri Araştırma Ajansı (DARPA), Pazartesi günü bir basın açıklamasında, Hipersonik Hava Soluyan Silah Konsepti'nin (HAWC) serbest uçuş testinin, geçen hafta başarıyla gerçekleştirildiğini ve 'tüm birincil test hedeflerini' karşıladığını duyurdu.



Duyuru, ordu tarafından kamuoyuna açıklanan sistemin ilk başarılı testi olması açısından, önem arz ediyor.

DARPA'nın Taktik Teknoloji Ofisinde HAWC programına başkanlık eden Andrew Knoedler, "Bu başarı HAWC'ı, ABD ordusuna yeni nesil yetenekler sunan gelişmeye, bir adım daha yaklaştırıyor. Test başarıyla sonuçlandı. Hipersonik seyir füzeleri, savaşçılarımız için son derece etkili bir araç haline getirecek yeteneklerden." dedi.

Ajans, HAWC sisteminin hızı ve manevra kabiliyeti nedeniyle 'hedefleri ses altı füzelerden çok daha hızlı vurabildiğini' ve 'yüksek patlayıcılar olmadan bile' yalnızca kinetik enerjiyle önemli hasar verebileceğini açıkladı.

ABD Hava Kuvvetleri ile ortaklaşa yürütülen son test sırasında, mühimmat bir uçaktan fırlatıldı ve kısa süre sonra Northrop Grumman tarafından geliştirilen bir süpersonik yanmalı ramjet motoru kullanılarak Mach 5'ten daha yüksek hızlara ulaştı.

The Drive'da yer alan bir habere göre DARPA, 2022 mali yılında bir 'ara HAWC programı'nı tamamlamayı planlıyor. Ardından aynı teknolojilerin bazılarını Hava Kuvvetleri'nin Hipersonik Saldırı Seyir Füzesi (HACM) sistemi ile birleştirmeyi umuyor.

RUSYA GELİŞTİRİNCE ABD HIZLANDI

ABD, Moskova'nın 2018'de bir dizi gelişmiş silahı görücüye çıkarmasının ardından hipersonik teknoloji geliştirme çabalarını iki katına çıkardı.

Rusya, o zamandan beri dünyada hipersonik süzülme aracını hizmete alan ilk ülke oldu. Avangard, hem nükleer hem de geleneksel faydalı yükleri taşımak için, RS-18A ve muhtemel RS-28 Sarmat ICBM'ler (Kıtalararası Balistik Füze) tarafından taşınabiliyor.

Rusya kaynaklarına göre Rusça'da 'hançer' anlamına gelen Kinjal füzesi, Mach 10 hızında uçabiliyor ve uçuş sırasında manevra yapabilme yeteneğine sahip. Füze, MiG-31K savaş uçağı ve Tu-22M3 bombardıman uçağından fırlatılabiliyor ve hem konvansiyonel hem de nükleer savaş başlıkları taşıyabiliyor.

Mach 8'de uçabildiği iddia edilen Zirkon gemisavar füzesi de hem deniz hem de karadaki hedeflere karşı test edildi.

Bu arada Moskova, diğer ulusların kendi hipersonik silahlarını alelacele tasarladıklarının tamamen farkında olduğunu söylüyor - ancak Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, geçen yıl, Rus ordusunun bu silahları elde ettiklerinde ülkeyi onlardan nasıl koruyacağını öğrenmiş olacağını söyledi.

Bu silahları aldıklarında, onlarla yüksek bir olasılıkla savaşma araçlarına sahip olacağımız gerçeğiyle ortaklarımızı hoş bir şekilde şaşırtabileceğimizi düşünüyorum.

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