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Savunma

ABD'den S-400 itirafı! F-35'in 'görünmezlik pelerini' düştü

ABD medyasından radar izi 'görünmez' uçaklar olarak bilinen F-22 ve F-35 uçaklarına yönelik itiraf geldi. İki uçağın da Rus S-400 hava savunma sistemi tarafından tespit ve takip edebildiği belirtildi.

28 Mart 2021 Pazar 10:52 - Güncelleme: 28 Mart 2021 Pazar 12:09
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ABD'de yayınlanan The National Interest dergisi, giderek gelişen Rus S-400 hava füze savunma sistemlerinin, görünmezlik özelliğine sahip olduğu iddia edilen F-22 Raptor, F-35 Lightning II ve B-2 Spirit savaş uçaklarını tespit ve takip edebildiğini itiraf etti.

Kris Osborn imzalı yazıda, S-400 hava savunma sisteminin diğer hava savunma sistemleriyle birlikte, yeni nesil yüksek hızlı dijital veri işleme teknolojilerini kullanarak hedef takibiyle ilgili hızlı bilgi değişimini sağlayan bir ağ oluşturduğu ifade edildi.

Sputnik'in derlediği habere göre, bu ağın, F-22 Raptor ve F-35 Lightning II gibi düşük radar izi ve yüksek görünmezlik özelliğine sahip savaş uçaklarını tespit etmenin yanı sıra, bu uçakların S-400 hava savunma sistemlerinin kontrolündeki hava sahasındaki konumlarını sürekli ve doğru biçimde takip etme sorununu da çözdüğü kaydedildi.

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