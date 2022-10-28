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Savunma

ABD'den Tomahawk satın alacaklar!

Japonya, ABD'den Tomahawk füzeleri satın almayı planlıyor. Orta menzilli ve denizden fırlatılan tip Tomahawk seyir füzeleriyle, düşman füzelerini kendi bölgesinde imha edebilme kapasitesine erişilmesi amaçlanıyor.

AA28 Ekim 2022 Cuma 08:53 - Güncelleme:
ABD'den Tomahawk satın alacaklar!
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Japonya, savunma ve caydırıcılık kapasitesini artırmak için ABD'nin Tomahawk seyir füzelerinden satın almayı hedefliyor.

Çin'in bölgede artan askeri nüfuzu ile Kuzey Kore'nin sıklaşan tehditkar füze denemelerine karşı Japon hükümeti çözüm yolu arıyor.

Japon devlet televizyonu NHK'nin haberine göre, Japon hükümeti, ABD üretimi Tomahawk seyir füzeleri satın almayı planlıyor.

Orta menzilli ve denizden fırlatılan tip Tomahawk seyir füzeleriyle, düşman füzelerini kendi bölgesinde imha edebilme kapasitesine erişilmesi amaçlanıyor.

Satın alım sonrası Tomahawk'ların, Japonya Deniz Öz Savunma Kuvvetleri (MSDF) bünyesinde modifiye edilecek destroyerlere monte edilmesi planlanıyor.

Haberde, Japonya'nın, henüz geliştirme aşamasındaki kendi ulusal "standoff" füzelerini 2026'ya dek hizmete almayı hedeflediği aktarıldı.

"Tomahawk" satın alım hamlesinin, Çin ve Kuzey Kore'nin oluşturabileceği bölgesel tehditlere karşı bu aşamada caydırıcılık kapasitesini artıracağı kaydediliyor.

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