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Savunma

Biden Kongreye mektup gönderdi: ABD'den Türkiye'ye F-16 satışı için yeni adım

ABD Dışişleri Bakanlığı, 'Türkiye'nin F-16 filosunun modernleştirilmesini destekliyoruz ancak kongrenin oynayacağı kilit bir rolü olduğunu da kabul ediyoruz' açıklamasında bulundu.

IHA24 Ocak 2024 Çarşamba 21:40 - Güncelleme:
Biden Kongreye mektup gönderdi: ABD'den Türkiye'ye F-16 satışı için yeni adım
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ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Vedant Patel, ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin Türkiye'nin F-16 savaş uçağı filosunun modernizasyonunu desteklediğini ancak ABD Kongresi'nin bu konuda kilit bir rol oynadığının farkında olduklarını belirtti.

ABD Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin F-16 savaş uçağı filosunun modernizasyonu hakkında açıklama yaptı. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Vedant Patel yaptığı açıklamada, İsveç'in NATO üyeliğine Türkiye tarafından onay verilmesinin ABD tarafından memnuniyetle karşıladığını belirterek, Macaristan'ın da bu süreçte adım atmasını sabırsızlıkla beklediğini aktardı.

ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin Türkiye'nin F-16 savaş uçağı filosunun modernizasyonunu desteklediğini belirten Patel, ancak ABD Kongresi'nin bu konuda kilit bir rol oynadığının farkında olduklarını belirtti.

Biden'dan Kongreye mektup

Öte yandan Biden'nın da Türkiye'ye 50 milyar dolarlık F-16 savaş uçağı satışının onayı için kongreye mektup gönderdiği öğrenildi.

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