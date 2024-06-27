ABD'den Türkiye ile savunma sanayinde yeni işbirliği sinyali

ABD'nin İstanbul Başkonsolosu Julie Eadeh, ABD'deki yatırım olanaklarının tanıtılması amacıyla düzenlenen SelectUSA Yatırım Zirvesi'ne bu yıl Türkiye'den en büyük heyetlerden birinin katıldığını belirterek, iki ülkenin ticari ilişkilerindeki ivmenin "muazzam" olduğunu ifade etti.

ABD Ticaret Bakanlığı bu yıl 10'uncusu düzenlenen SelectUSA Yatırım Zirvesi'ne katılmak üzere Washington'da bulunan Eadeh, AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Eadeh, SelectUSA Yatırım Zirvesi'ne bu yıl Türkiye'den en büyük delegasyonlardan birinin katıldığını belirterek, 30 firmadan 65 kişinin heyette yer aldığını aktardı.

Zirveye Türkiye'den inşaat, teknoloji, altyapı ve imalat gibi önemli sektörlerden iş insanlarının katıldığını kaydeden Eadeh, "Bu zirve, Türk iş dünyasının ABD'deki çeşitli yatırım olanakları hakkında mükemmel görüşmeler yapması için gerçekten önemli bir fırsat." dedi.

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Eadeh, Türkiye ve ABD arasındaki ticari ilişkilerdeki ivmeyi "muazzam" olarak nitelendirerek, bu konuda "çok heyecanlı" olduklarını dile getirdi.

ABD'li ve Türk şirketleri arasındaki "Dijital Diyalog"a mart ayında İstanbul'da ev sahipliği yaptıklarını anımsatan Eadeh, mayıs ayında da ABD Ticaret Bakanlığının dünya çapındaki en büyük ticaret misyonu olan "Trade Winds" forumunun 16 yıl sonra yeniden İstanbul'da gerçekleştirildiğini aktardı.

Eadeh, söz konusu etkinliğin yeniden İstanbul'da yapılmasının bu şehrin "küresel bir geçit", Avrupa'nın en büyük kenti ve Amerikan yatırımları için potansiyel olmasının önemini yansıttığını ifade etti.

"Trade Winds" kapsamında 120 Amerikan şirketinin Türk şirketleriyle ortaklık fırsatlarını değerlendirmek üzere İstanbul'a geldiğini kaydeden Eadeh, SelectUSA Yatırım Zirvesi'ne ise Türkiye'den en büyük delegasyonlardan birinin geldiğini kaydetti.

Eadeh, "İkili ticaret hacmi yaklaşık 40 milyar dolar ve bu, Başkan Biden ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 100 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefine giden yolda oldukça iyi bir seviye. Dolayısıyla ivmenin olağanüstü olduğunu düşünüyorum." diye konuştu.

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İki ülkenin ticari ilişkilerinin çok büyük bir potansiyel barındırdığına inandıklarını vurgulayan Eadeh, "Gerçekten iyi yolda olduğumuzu düşünüyorum." dedi.

Eadeh, SelectUSA Yatırım Zirvesi'nde bazı şirketler arasında çok iyi ilişkiler kurulduğunu aktararak, şirketlere ABD'nin önemli eyaletlerdeki yatırım olanaklarının tantıldığını anlattı.

ABD ve Türkiye arasındaki ticari ilişkilerde büyük potansiyele sahip sektörlere değinen Eadeh, "En büyük potansiyel gördüğümüz alanlar havacılık ve imalat, altyapı, tıbbi teknoloji, sağlık sektörü, akıllı şehirler ve temiz teknoloji. Türk şirketlerinin burada gerçekten sunacağı çok şey var." diye konuştu.

ABD Savunma Bakanlığının Texas'ta bir Türk savunma sanayi şirketiyle işbirliğinde mühimmat tesisi kurmasının ve Türkiye ile ABD arasından savunma sanayinde yeni işbirliklerinin olup olmayacağının sorulması üzerine ise Eadeh, "Kesinlikle öyle umuyorum." yanıtını verdi.

Eadeh, bu mühimmat tesisindeki tüm üretim hatları çalışır hale geldiğinde söz konusu şirketin ABD'de üretilen mühimmatın neredeyse 3'te 1'ini üreteceğinin belirterek, bunun çok önemli olduğunu ve savunma sanayi sektörünün potansiyelinin artmaya devam ettiğini sözlerine ekledi.