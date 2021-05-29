ABD'den Türkiye'ye S-400 teklifi

29 Mayıs 2021 Cumartesi 08:31 - Güncelleme: 29 Mayıs 2021 Cumartesi 08:31

Ocak ayında ABD başkanlık koltuğunu devralan Joe Biden yönetiminin Türkiye'ye ilk üst düzey ziyareti, ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Wendy Sherman tarafından gerçekleştirildi.

Ankara'daki temaslarının ardından CNN Türk'e konuşan Sherman 14 Haziran'da gerçekleşmesi beklenen Erdoğan-Biden görüşmesine değindi.

Bakan Yardımcısı, konuya ilişkin "Bu zirvenin pozitif yönleri vurgulamak için çok önemli olduğunu düşünüyorum. Türkiye stratejik bir müttefik ve dünyaca tanınan bir güç. Çok yakından çalışıyoruz. Türkiye ile Afganistan-Libya konularında herkesin küresel kurallara uyması için de birlikte çalışıyoruz, küresel dünya düzeni için de" ifadelerini kullandı.

"S-400 KONUSUNDA TEKLİF SUNDUK KARAR TÜRKİYE'NİN"

"Türkiye'ye uygulanan S-400 yaptırımları için alternatifler sunduk, karar Türkiye'nin" diyen Amerikan Bakan Yardımcısı, şunları kaydetti:

"S-400'leri almak NATO ittifakında soruna neden oluyor. Alternatif sunduk, tam olarak ne yapmaları gerektiğini biliyorlar. Umarım ortak bir yol bulabileceğiz. Bu teknik detay bir konu değil, siyasi bir şey değil. Türkiye durumun farkında, atması gereken adımları biliyor. Nasıl bu adımların atılacağını da görüştük, bu Türkiye'nin kararı olacak."