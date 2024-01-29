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Savunma

ABD'den Türkiye'ye yönelik F-16 onayı sonrası muhalif üyelere göz hapsi

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, ABD yönetimi F-16 onayı sonrası Türkiye'ye verdiği sözün yerine getirilmesi için muhalif üyeleri göz hapsine aldı.

Yeni Şafak29 Ocak 2024 Pazartesi 08:43 - Güncelleme:
ABD'den Türkiye'ye yönelik F-16 onayı sonrası muhalif üyelere göz hapsi
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ABD'nin Türkiye'ye 23 milyar dolarlık F-16 tedarikine onayı için kongre süreci devam ediyor. Muhalif kongre üyelerinin savaş uçaklarının kullanımına ilişkin pürüz çıkarmak istediği ve bahane aradığı öne sürüldü.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre ABD yönetimi, Türkiye'ye verdiği sözün yerine getirilmesi için muhalif üyeleri göz hapsine aldı. F-35 sürecinde olduğu gibi F-16 konusunda da yazılı hukuki teminat alan kongre içindeki muhalifler, satışı onaylanan sistemlerin gönderilmesinin önünü kesme veya süreci uzatma gibi olasılıkları deneyecek.

23 milyar dolarlık F16 tedarikiyle ilgili önemli meselelerden ikisi, şartlı satış ve güvence meselesi olarak öne çıkıyor. Yeni Şafak'ın haberine göre, Uzmanlar, kongrenin ekleyebileceği kullanım kısıtları koyan şartların Türk dış politikasını etkileyen sonuçlar doğurabileceğine dikkat çekti.

  • f-16
  • abd kongresi

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