İSTANBUL 9°C / 5°C
Parçalı bulutlu, güneşli
11 Nisan 2022 Pazartesi / 10 Ramazan 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    14,6719
  • EURO
    15,9928
  • ALTIN
    919.171
  • BIST100
    2449.11
Savunma

ABD'li savunma yetkilisinden S-300 açıklaması

Üst düzey bir ABD savunma yetkilisi, ABD'nin Rusya'nın Ukrayna'da S-300 hava savunma sistemini imha ettiğine dair herhangi bir kanıt görmediğini aktardı.

IHA11 Nisan 2022 Pazartesi 21:26 - Güncelleme: 11 Nisan 2022 Pazartesi 21:26
ABONE OL

Rusya, Dnipro'nun güneyinde hangarda saklanan ve bir Avrupa ülkesi tarafından Ukrayna'ya tedarik edilen S-300 hava savunma füze sistemini imha ettiğini duyurmuştu. Üst düzey bir ABD savunma yetkilisi basına verdiği demeçte, ABD'nin Rusya'nın Ukrayna'da S-300 hava savunma sistemini imha ettiğine dair herhangi bir kanıt görmediğini aktardı.

Yetkili, Ukrayna'nın Kiev bölgesinden Belarus'a çekilen bazı Rus birliklerinin doğuya, Ukrayna'nın Donbass bölgesine doğru ilerlediğini aktardı.

Yetkili ayrıca, ABD'nin bu hareketleri Donbass bölgesinde yeni bir Rus taarruzunun başladığına dair işaret olarak görmediğini açıkladı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.