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Savunma

ABD'nin çekilmesinin ardından Ruslar bölgeye tank yığıyor!

Moskova, Amerikan kuvvetlerinin çekilmesinin ardından, ABD'nin Kabil'den kaotik bir şekilde çekilmesinden sonra, 'eski Sovyet devletlerini koruma planı'nın bir parçası olarak, Tacikistan'a 30 modern muharebe tankını göndermeye hazırlanıyor.

star.com.tr10 Eylül 2021 Cuma 17:49 - Güncelleme: 10 Eylül 2021 Cuma 17:49
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Rus savunma yetkilileri tarafından Cuma günü yayınlanan bir açıklamada, en son donanımın tankların dağlık Orta Asya ülkesinde konuşlanmış birliklere gönderileceğini söyledi.

Merkez Askeri Bölge Zırhlı Tümen Komutanı Albay Hanif Beglov, "Bu yılın sonuna kadar, 30 modern tank, Tacikistan'daki Rus askeri üssündeki tank taburu tarafından kullanılan önceki savaş araçlarının yerini alacak." dedi.

Moskova Savunma Bakanlığı, ilk olarak 1973'te Sovyetler Birliği tarafından geliştirilen bir modelin yükseltilmiş versiyonu olan T-72B3M ana muharebe tankını piyasaya sürme sürecindeydi. Orijinal versiyon hızla Kızıl Ordu'nun zırhlı birliklerinin dayanak noktası oldu.

Rusya'nın üst düzey subayları, T-72B3M'nin daha ağır zırh taşıdığını, hem mürettebata hem de iç mekanizmalarına daha iyi koruma sağladığını ve termal görüntüleme özelliğine sahip geliştirilmiş bir topu kullandığını vurguluyor. Mürettebat ayrıca yeni bir iletişim sistemine bağlı olabilecek ve yüksek seslere karşı korunacak.

Bu da kabiliyet, mürettebatın düşman mevzilerine ateş ederken bile iletişim halinde kalmalarına ve savaş alanı boyunca koordine olmalarına olanak tanır.

TATBİKATLAR DÜZENLENDİ

Temmuz ayında, Moskova'nın üst düzey generallerinden biri, ülkesinin Tacikistan dahil altı eski Sovyet Cumhuriyeti'nden oluşan 'Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü' aracılığıyla Afganistan'a komşu ülkelere desteğini artıracağını söyledi.

Açıklamadan sonra, sınıra yakın yerlerde binlerce Rus ve Tacik askerinin yanı sıra Özbekistan güçlerinin de katıldığı, geri püskürtme tatbikatlar düzenlendi.

Yeni önlemler ve tatbikatlar için gerek olarak, ABD'nin çekilmesinden sonra Afganistan'daki istikrarsızlığın sınırları aşıp komşu ülkelere de sıçrayabileceği

star.com.tr

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