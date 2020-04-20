ABD'nin F-35A uçağı Suriye semalarında

20 Nisan 2020 Pazartesi 11:10 - Güncelleme: 20 Nisan 2020 Pazartesi 11:10

"Tanf At" olarak da bilinen Al-Tanf Bölgesi Suriye Çölü'ndeki El-Tanf sınır kapısının 24 km batısında yer alan Suriye'nin Humus Valiliği'nde bir askeri üssüdür. Irak ve Ürdün-Suriye sınırı boyunca yer almaktadır. Üs, M2 Bağdat-Şam Yolu olarak bilinen kritik bir yol üzerinde yer almaktadır.

Bölgede ABD Silahlı Kuvvetlerine bağlı bir üs yer almaktadır. Bu askeri üssün Suriye topraklarında varlığı tartışmalı bir konu olmaya devam etmektedir, çünkü hem Suriye hem de Rus hükümeti ABD'nin El-Tanf'taki mevcudiyetini yasadışı olarak değerlendiriyor.

Suriye hükümeti tüm yabancı güçlerin Suriye'den çekilmesi çağrısında bulunurken, Rusya düzenli olarak güneydoğu Suriye'deki "davetsiz" ABD varlığını eleştiriyor.

İsrail’e ait F-35A Adir ve Birleşik Krallık Donanmasının GKRY Akrotiri Hava Üssü’nde konuşlu F-35B uçakları Suriye yakınlarında uçtu.

Suriye’nin hava sahasının korunmasında Rus hava sistemleri önemli bir yer tutuyor. Rusya’nın Hmeymim Hava Üssü’nde konuşlu S-400 başta olmak üzere ülkede uzun, orta ve kısa menzilli çok sayıda hava savunma sistemi yer alıyor.