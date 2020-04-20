İSTANBUL 16°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,8888
  • EURO
    7,483
  • ALTIN
    371.171
  • BIST100
    98850.8
Savunma

ABD'nin F-35A uçağı Suriye semalarında

F-35 Lightning II Ortak Program Ofisi'nin (Joint Program Office (JPO) kurumsal twitter hesabından yapılan açıklamada, ABD Hava Kuvvetleri'ne ait F-35A tipi savaş uçağının ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'nın sorumluluk alanında (CENTCOM) uçuş gerçekleştirdiği ifade edildi. Uçağın Suriye'nin Al-Tanf bölgesinde uçtuğu açıklanırken, konuya ilişkin daha fazla deay verilmedi.

20 Nisan 2020 Pazartesi 11:10 - Güncelleme: 20 Nisan 2020 Pazartesi 11:10
ABONE OL

"Tanf At" olarak da bilinen Al-Tanf Bölgesi Suriye Çölü'ndeki El-Tanf sınır kapısının 24 km batısında yer alan Suriye'nin Humus Valiliği'nde bir askeri üssüdür. Irak ve Ürdün-Suriye sınırı boyunca yer almaktadır. Üs, M2 Bağdat-Şam Yolu olarak bilinen kritik bir yol üzerinde yer almaktadır.

Bölgede ABD Silahlı Kuvvetlerine bağlı bir üs yer almaktadır. Bu askeri üssün Suriye topraklarında varlığı tartışmalı bir konu olmaya devam etmektedir, çünkü hem Suriye hem de Rus hükümeti ABD'nin El-Tanf'taki mevcudiyetini yasadışı olarak değerlendiriyor.

Suriye hükümeti tüm yabancı güçlerin Suriye'den çekilmesi çağrısında bulunurken, Rusya düzenli olarak güneydoğu Suriye'deki "davetsiz" ABD varlığını eleştiriyor.

İsrail’e ait F-35A Adir ve Birleşik Krallık Donanmasının GKRY Akrotiri Hava Üssü’nde konuşlu F-35B uçakları Suriye yakınlarında uçtu.

Suriye’nin hava sahasının korunmasında Rus hava sistemleri önemli bir yer tutuyor. Rusya’nın Hmeymim Hava Üssü’nde konuşlu S-400 başta olmak üzere ülkede uzun, orta ve kısa menzilli çok sayıda hava savunma sistemi yer alıyor.

Horoz dövüştüren 21 kişi yakalandı

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.