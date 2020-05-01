ABD'nin FFG(X) ihalesi İtalyanların

01 Mayıs 2020 Cuma 14:01 - Güncelleme: 01 Mayıs 2020 Cuma 14:01

ABD Donanmasından yapılan açıklamaya göre Donanma, 30 Nisan Perşembe günü, Fincantieri şirketine bağlı Marinette Marine Corporation ile 10 adede kadar Güdümlü Füze Fırkateyni (bir ana gemi ve dokuz opsiyon) için tasarım ve yapım (DD&C) sözleşmesi imzaladı.

Toplam değeri 795.116.483 ABD Doları olan sözleşme kapsamında çalışmaların, Mayıs 2035’e tamamlanması planlanıyor. İlk geminin ardından dokuz adetlik opsiyonun da devreye sokulması durumunda, sözleşmenin toplam değeri 5 milyar 576 milyon ABD Doları olacak.

Fincantieri’ye bağlı Marinette Marine Corporation tarafından üretilecek FFG(X) Fırkateynleri; hava savunma harbi, denizaltı savunma harbi, yüzey harbi ve elektronik harp işlevlerini yerine getirmek için çoklu görev yeteneğine sahip olacak. Bunun için FFG(X); EASR Radarı, BL10 AEGIS Savaş Sistemi, Mk 41 VL, iletişim sistemleri, Mk 57 Top Silah Sistemi ve karşı önlem sistemleriyle donatılacak.