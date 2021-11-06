star.com.tr 6 Kasım 2021 Cumartesi 12:42 - Güncelleme: 6 Kasım 2021 Cumartesi 13:32

ABD Savunma Bakanlığı, Lockheed Martin Corporation'ın F-22 Raptor Geliştirme ve Sürdürme Program Ofisi için, 10.8 milyarı aşan bir sözleşme imzalandığını duyurdu.



Cuma günü yapılan açıklamada, ABD Hava Kuvvetleri sözleşmesinin kazananı olaran F-22'lerin üretici Lockheed Martin gösterilirken, "Fort Worth, Teksas'taki Lockheed Martin Corporation, F-22 Programı Raptor Geliştirme ve Sürdürme (ARES) için 10.863 milyar dolarlık bir sözleşme verildi." ifadelerine yer verildi.

Sözleşme, modernizasyon donanım kiti tedariki ve yükseltmeler, iyileştirmeler ve düzeltmeler gibi hizmetlerin yanı sıra performansa dayalı lojistik hizmetler de dahil olmak üzere F-22 Raptor jetini sürdürmek ve modernize etmek için gerekli malzeme ve hizmetler için destek sağlayacak.

ABD'NİN KİMSEYE SATMADIĞI SAVAŞ UÇAĞI

Lockheed Martin'in geliştirdiği F-22 Raptor, hava üstünlüğü için tasarlanan tek koltuklu, çift motorlu, gizli taktik savaş uçağıdır. Her türlü hava hedefinin saldırının yanı sıra, kara saldırıları, elektronik harp ve istihbarat yeteneklerine de sahiptir.

ABD Hava Kuvvetleri başlangıçta toplam 750 jet satın almayı planlamıştı. Ancak program, F-35 Müşterek Taarruz Uçağının geliştirilmesiyle oluşan yüksek maaliyetler, ihracat yasağı ve uçuş yasakları nedeniyle 2009 yılında 187 operasyonel uçağa indirildi.

Amerika'nın en yakın müttefiklerine bile satmadığı savaş uçağı, uzmanlara göre mevcut uçaklara nazaran en iyi savaş uçağıdır.

Bu uçak düşman hava sahasına sızmak ve birden fazla hedefi yok etme görevlerini ifa etmek üzere tasarlandı.

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