ABD'nin Kızılelma rahatsızlığı: Bunlar korkutuyor

A Haber'de Yunanistan'ın son dönemde Türkiye'ye yönelik provokasyonlarına ve 12 mil senaryolarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Emekli Korgeneral Dr. Erdoğan Karakuş, ABD'nin Türkiye'nin muhtemel bir Suriye operasyonu nedeniyle bu denli Yunanistan'da konuşlandığını belirtti. Karakuş, "ABD'nin ana hedefi Türkiye, Suriye'de rahatsız edecek yerlere harekat icra ederse o zaman Yunanistan'ı kullanabilir. Dedeağaç'ta bulunmasının nedeni tampon bölge oluşturmak." diye konuştu.

Atina yönetiminin 'mil' provokasyonuna en büyük tepkiyi Rusya'nın vereceğini söyleyen Karakuş, "Rusya'dan korkuyor Yunanistan. Montrö'yü tam manasıyla uyguladığımız için ABD memnun değil ama Rusya memnun." dedi.

Karakuş'un açıklamalarından satır başları şöyle:

ABD'nin ana hedefi Türkiye, Suriye'de rahatsız edecek yerlere harekat icra ederse o zaman Yunanistan'ı kullanabilir. Amerikan aklı, Dedeağaç'ta bulunmasının nedeni tampon bölge oluşturmak.

Kara Kuvvetleri en kuvvetli yönümüz bizim. Burası (Dedeağaç) bir boğaz, dar ve buradan dağlık ve ormanlık buradan zırhlı birlikler geçmez. Orayı geçtiğimizde de ABD bayrakları karşımıza çıkar. Kara kuvvetleri böyle kilitleniyor.

KRİTİK "SURİYE OPERASYONU" DETAYI

Eğer biz Suriye'ye karşı, ABD'nin Büyük Orta Doğu Projesi'ne mani olacak bir büyük harekat yaparsak "Yunanistan'ı kullanırım" diyor.

Hava kuvvetlerimiz daha güçlü, Yunanistan bu nedenle sürekli yığınak yapıyor. Küçücük Yunanistan'da 6 tane patriot hava savunma bataryası var, Girit'te de S-300 var 7 tane yapar. Bizim 2 tane hava savunmamız var. Ama bizim de savunma sanayiimiz güçlü.

SAVAŞ ÇIKARSA NE YAPILIR? ABD'YE NE SÖYLENMELİ?

10 tane F-35, 15 tane F-15 koydular adaya. Hiç istemiyoruz ama diyelim ki bir silahlı çatışma çıktı. ABD'nin patriotlar hemen devreye girer.

Yunanistan ile çatışma durumu olursa ABD'ye müttefik olarak buradan çıkmanız lazım denmesi gerekiyor.

"ABD KIZILELMA SAVAŞ UÇAĞINDAN RAHATSIZ"

ABD, Kızılelma'dan rahatsız. SİHA, İHA falan değil bu. 4 çeşit olacak. Bu dördü birleştiğinde bir tane F-35 ediyor.

Sesin 4 katı hızında giden bir füzeyi atacak. Öbürü bomba atacak. İnşallah seneye bunu uçuracağız. Bunlar korkutuyor.

MUHTEMEL SAVAŞTA TÜRKİYE NERELERİ VURACAK?

Rize'den attık füzeyi Sinop'un oraya düştü. 561 kilometre bu da Yunanistan'ı korkutuyor.

Burada en önemli hedefler, hava kuvvetlerinin sabit hedefleridir. Meydanlardır ya da radarlardır. Radarlar tepelerin başındadır. Yunanistan geriye saklanmış, havaalanları geride. 1994-95 yıllarında 12 mil konusu olunca Türkiye harekete geçmişti.

YUNANİSTAN'I RUSYA KORKUTUYOR

Rusya'dan korkuyor Yunanistan, 12 mil konusunda. Karadeniz'de donanma 40 bin tonu geçemez maddesi var ama Türkiye geçer. Rusya'ya kabul ettirmiş Atatürk bunu.

Montrö'yü tam manasıyla uyguladığımız için ABD memnun değil ama Rusya memnun.