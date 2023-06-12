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Savunma

ABD'nin Suriye eski Temsilcisi James Jeffery: Biden yönetiminin Türkiye'ye F-16 satmak istediği ortada

ABD'nin eski Suriye Özel Temsilcisi ve Ankara Büyükelçisi James Jeffrey, Türkiye'nin Ukrayna ve Rusya arasında 'fevkalade ve yapıcı bir rol üstlendiğini' söyledi. Öte yandan Jeffrey, Biden yönetiminin Türkiye'ye F-16 satmak istediğini ifade etti.

12 Haziran 2023 Pazartesi 08:20 - Güncelleme:
ABD'nin Suriye eski Temsilcisi James Jeffery: Biden yönetiminin Türkiye'ye F-16 satmak istediği ortada
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"Bence İsveç'i NATO'da görmek istediğimiz ortada. Aynı şekilde Biden yönetiminin Türkiye'ye F-16 satmak istediği de ortada." Eski ABD Suriye Temsilcisi James Jeffrey, Washington-Ankara hattındaki F-16 çıkmazıyla ilgili bu yorumu yaptı.

CNN TÜRK'e özel konuşan Jeffrey, eski MİT Başkanı Hakan Fidan'ın "çok etkili" bir Dışişleri Bakanı olacağını söyledi. "Hakan Fidan'la Erdoğan'ın Başbakan olduğu dönemde danışmanlığını yaptığı sırada çalıştım. 2008-2010 yılları arasında. Kendisiyle istihbarat şefliği görevini yürüttüğü dönemde defalarca görüştüm. Oldukça tecrübeli bir isim. Yaklaşık 15 yıldır Türkiye'nin tüm dış politika kararlarının alınma sürecine dahil oldu. Çok etkili bir Dışişleri Bakanı olacağından eminim."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni hükümetinin, "Türkiye'nin uzun vadeli çıkarlarına odaklanacağını düşündüğünü" ifade etti. "Ama hepsinden öte Türkiye, Ukrayna'daki çatışmayı çözmek için fevkalade ve yapıcı bir rol üstlendi. Bunu yaparken Kiev'in Rus saldırılarına karşı kendini koruması için ihtiyacı olan silahların sağlandığından da emin oldu. Bu, Türkiye'yi çok önemli bir oyuncu haline getirdi. Avrupa Birliği'yle mülteciler ve diğer konularda iş birliği ve koordinasyonunu artırdı. Bunun yeni hükümette de süreceğini düşünüyorum. Türkiye'de ciddi bir milliyetçilik dalgası, ciddi oranda batı karşıtı söylemler gördük. Ama bunlar hep seçim dönemiydi. Seçim geride kaldığına göre, yeni hükümet Türkiye'nin uzun vadeli çıkarlarına odaklanacaktır diye düşünüyorum."

Jeffrey, İsveç'in NATO üyeliği konusunda "mutabakattaki taahhütleri yerine getirirlerse Türkiye yeşil ışık yakar" şeklinde konuştu.

"Ama PKK'nın Batı Avrupa'da at koşturmasını önlemek de Türkiye için bir o kadar önemli. Müzakerelerin süreceğini düşünüyorum. Türkiye çok iyi bir ortak. Mevcut İsveç hükümeti, birkaç adım attı. Türkiye ve İsveç'in imzası bulunan mutabakatta yer alan tüm taahhütlerin yerine getirilip getirilmeyeceğini bekleyip göreceğiz. Bu gerçekleşirse Türkiye'nin İsveç'e yeşil ışık yakacağından eminim. Bu olursa eminim ki Macaristan da aynısını yapacaktır."

  • James Jeffrey
  • F-16

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