ABD'nin THAAD füzeleri ile aynı seviyede: HQ-19 faaliyete geçti

star.com.tr 18 Mart 2021 Perşembe 18:56 - Güncelleme: 18 Mart 2021 Perşembe 18:56

Yerel basında çıkan haberlerde, Pekin yönetiminin HQ-19 balistik füze önleyici sistemini operasyonel hale getirmeye karar verdiği ve bunun Çin Halk Kurtuluş Ordusu'nun askeri gücünü artıracağı belirtildi.

Füze sistemi, balistik füzeler ve uydulara karşı koymak için tasarlanan, HQ-9'un büyük ölçüde yükseltilmiş versiyonudur. Raporlara göre, HQ-19, muhtemelen balistik füze harp başlıklarına veya uydulara karşı kullanılacak olan çift amaçlı bir ekzosfer kinetik önleme aracı, füze harp başlığına sahiptir.

Eurasiantimes'ın haberine göre, sistemlerin ABD yapımı THAAD anti-balistik füze savunma sistemleri ile aynı seviyede olduğu düşünülüyor. Amerikan sistemi, Rus yapımı S-400'lerle birlikte dünyanın en gelişmiş füze savunma sistemi olarak lanse ediliyor.

1991 Körfez Savaşı'ndan sonra geliştirilen THAAD, kısa, orta ve uzun menzilli balistik füzeleri, terminal aşamada vurmak için tasarlandı. Uzmanlara göre THAAD, uzun menzilli balistik füzelere karşı daha sınırlı bir kabiliyetteyken, orta menzilli balistik füzelere karşı en kabiliyetli sistem olarak değerlendiriliyor.

2018 yılında Çin, sistem hakkında fazla ayrıntı vermeden HQ-19'ları başarılı bir şekilde test ettiklerini duyurmuştu. Çin Savunma Bakanlığı resmi açıklamasında, "Çin, kara tabanlı savunma sistemini başarılı bir şekilde test etti. Testi doğası gereği savunma amaçlı ve hiçbir ülkeyi hedef almıyor." ifadeleri yer almıştı.

star.com.tr