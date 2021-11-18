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Savunma

ABD'nin tüm savunma sistemlerini etkisiz kılacak silah! General Hyten: Çok endişeliyiz

Uzmanlar tarafından 'ABD'nin tüm savunma sistemlerini etkisiz kılacak silah' olarak nitelendirilen Çin'in hipersonik füzesi, ABD'nin gündemini meşgul etmeye devam ediyor. ABD Genelkurmay Başkan Yardımcısı Hava Kuvvetleri Generali John Hyten, Pentagon'un Çin'in son hipersonik füze testi konusunda 'çok endişeli' olduğunu söyledi.

star.com.tr18 Kasım 2021 Perşembe 10:04 - Güncelleme: 18 Kasım 2021 Perşembe 10:04
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Çin'in hipersonik silah testini takip eden ABD açıklamalarına, bir yenisi eklendi.

Genelkurmay Başkan Yardımcısı Hava Kuvvetleri Generali John Hyten, CBS News'e verdiği özel bir röportajda, "Bu, birçok şeyi değiştirme potansiyeline sahip çok önemli bir yetenek. Ayrıca olası bir nükleer çatışmada, ilk kullanılacak silahlar.' ifadelerini kullandı.

Hyten, 'test sırasında füzenin hedefi vurup vurmadığına' yönelik soruya, 'yeterince yakın' şeklinde yanıt verdi.

PEKİN ABD'Yİ KORKUTAN SİLAH TESTİNİ YALANLADI

Pekin, Batı medyasında hipersonik füze testiyle ilgili haberleri resmi olarak yalanladı.

Dışişleri Bakanlığı bunun bir "uzay aracı" olduğunu söyledi. Devlet destekli Global Times gazetesinin genel yayın yönetmeni ise, Çin'in ABD ile "aptalca" bir nükleer silahlanma yarışıyla ilgilenmediğini ileri sürdü.

ABD'NİN SAVUNMA SİSTEMLERİNİ ETKİSİZ HALE GETİRECEK

Eski ABD Deniz Piyadeleri istihbarat subayı ve savunma uzmanı Scott Ritter, test iddiaları sonrası kaleme aldığı makalede, 'Çin, hipersonik füzesini nükleer silah sistemi olarak kullanılmak üzere uyarlarsa, ABD'nin savunma sistemlerini etkisiz hale getirecek bir teknoloji geliştirdi.' ifadelerini kullandı.

star.com.tr

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