ABD'nin yeni hedefi bu silahları durdurmak

star.com.tr 25 Haziran 2021 Cuma 17:25 - Güncelleme: 25 Haziran 2021 Cuma 17:25

ABD'nin ezeli rakibi Rusya ve yeni küresel rakibi Çin'in geliştirdiği hipersonik silahlara karşı, savunma geliştirme çalışmaları devam ediyor.

Peki, dünya atmosferinin dışından hedefine doğru inerken, ses hızının beş katından fazla hızlanan düşman hipersonik füzelerini izlemenin, engellemenin veya yok etmenin gerçekten bir yolu var mı?



ABD Füze Savunma Ajansı'nın, yerden ateşlenebilen yüksek irtifa, uzun menzilli bir füze sistemi tasarlamak için başlattığı 'Glide Phase Interceptor' programının, yeni nesil hipersonik savunma sistemi olabileceği belirtiliyor.

Uzmanlara göre böyle bir sistemin hipersonik bir silahı vurabilmesi için, en doğru noktayı da bulması gerekiyor.

Hipersonik bir planör silah, hedefine benzersiz bir hızla inmeden önce hipersonik hızlarda süzülmek üzere atmosfere doğru itilir. Füzenin yörüngesindeki "süzülme" noktasında, onu durdurmak için en iyi fırsatın olduğu yer, nihai yüksek hızlı inişine başlamadan hemen önceki noktadır.

Füze Savunma Ajansı Direktörü Jon Hill, savunma sistemine ilişkin, 'Yani, hipersonik bir aracın muhtemelen en savunmasız olduğu nokta, süzülme aşamasındayken, olduğu noktadır. Ancak yine de, burada ne Hava savunma silaharını ne de SM-3 gibi bir uzay silahını alıp kullanabilirsiniz. Burası farklı bir ortam.' açıklamasında bulundu.

Hill, ajansın artık 'olgunlaşan teknolojileri' olduğunu ve atmosferin bu bölümünde çalışacak araçlar geliştirmek için, endüstriyel iş birlikleri üzerinde çalıştığını belirtti. Hill aynı zamanda, hipersonik bir füzeye ulaşabilecek ve onu yok edebilecek bir önleyiciyi ateşlemeyi başarmak için, tahrik tekniklerinin de araştırıldığını açıkladı.

Hill sözlerini şöyle sürdürdü:

'İlk düşünceler, bir Glide Phase Interceptor'ın 2030'lara kadar meyve vermeyebileceği yönündeydi. Ancak, birkaç umut verici yeni gelişme, bu tür bir teknolojinin geliştirilmesinin, beklenenden daha erken olabileceğini gösteriyor. Bu gelişmeler, gemi tabanlı Aegis radar modelleri ve yer sistemleri ile yapılan testler sırasında toplanan verilerden besleniyor.'

Uzaktan fırlatma, önleme füzelerinin ağ oluşturma yoluyla dağınık konumlardan yönlendirilebildiği, önleyicileri ateşlemek için yeni menzil ve hedef seçenekleri sağlayan gelişmiş bir atış kontrol teknolojisi sistemidir.

Ajans ayrıca, Glide Phase Interceptor'ı, Hipersonik ve Balistik İzleme Alanı Sensörü (HBTSS) olarak adlandırılan ve şu anda geliştirilmekte olan yüksek teknolojili, hipersonik silah izleme uydusu ile entegre etmeyi planlıyor.

Uzaktan fırlatmadan uydu füze izleme teknolojisine kadar, hedef detay ağı ve hızlı hareket eden hipersonik bir füzenin takibi de farklıdır. Hipersonik füzelerin hareket hızı göz önüne alındığında, hedef izleme ve uçuş ayrıntılarını izleme takibi zorlaşır.

Bu, füzeyi hedef almak ve yok etmek için yeterli, sabit, sürekli bir hedef yolu seyri oluşturmak zorunlu hale gelir.

Hill, bu konuya ilişkin de, "İki ayrı endüstri ortağı tarafından geliştirilen, birlikte çalışabilir iki uyduyu devreye alma yolundayız. Görevin karmaşıklığı göz önüne alındığında, fikir rekabeti canlı tutulmalıdır. Glide Phase Interceptor gibi bir silah sistemi, atış kontrol kalitesi verileri sağlayan uzay silahları portföyündeki tek programdır." dedi.

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