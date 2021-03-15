Türkiye'den ev sahipliği yapmasını istemişti! ABD'nin yeni oyunu mu? '1000 kayıt dışı asker' iddiası

star.com.tr 15 Mart 2021 Pazartesi 14:19 - Güncelleme: 15 Mart 2021 Pazartesi 14:20

The New York Times'ta yer alan habere göre ABD ordusu, Washington'un Taliban'la yaptığı bir anlaşmanın gereği olarak, Afganistan'dan tamamen geri çekilmeyi düşündüğünü bildimişti.



NYT'nin ABD'li, Avrupalı ve Afgan yetkililere dayandırdığı haberde, ABD'nin savaştan zarar gören ülkede açıkladığından yaklaşık 1000 daha fazla askeri olduğu belirtildi.

Pentagon resmi olarak, Afganistan'daki toplam Amerikan askeri sayısının 2.500 olduğunu iddia ediyor. Ancak, bu rakamın gerçekte orada kaç tane ABD botunun bulunduğunu tam olarak göstermediği iddia ediliyor.

Gazeteye konuşan üst düzey bir ABD yetkilisinin yanı sıra 'geçici' sayılan veya savaş bölgesinden geçiş yapan Özel Harekat kuvvetleri, 'kayıt dışı' tutuldu.

Bu seçkin birimlerin bazılarının hem Pentagon hem de CIA adına çalıştığı bildiriliyor.

Donald Trump yönetimi geçen yıl, Afganistan'daki yaklaşık 12.000 askerlik varlığını azaltmaya başladı. Geri çekilme, ülkedeki eğitim operasyonlarına ve terörle mücadele misyonlarına devam etmek için en az 8.600 askere ihtiyaç olduğunu iddia eden, Pentagon'daki bazı yetkileri kızdırdı.

Taliban ile bir barış anlaşmasını gözden geçirmekle görevlendirilen yetkililerce hazırlanan yakın tarihli bir raporda, Afganistan'da "ABD çıkarlarını güvence altına almak" için 4,500 askerin gerekli olacağı savunuldu.

Basına yansıyan 'kayıt dışı asker' iddiaları, Trump'ın 'tam çekilme' için verdiği 1 Mayıs tarihinden haftalar önce ortaya çıktı.

Başkan Joe Biden yönetiminin, Taliban ile yapılan anlaşma kapsamında, çekilme planını kabul edip etmeyeceği henüz belli değil.

TÜRKİYE'DE GÖRÜŞECEKLER

Cumartesi günü Washington Post'ta yer alan bir habere göre, birçok ABD yetkilisi, tüm Amerikan kuvvetlerinin mayıs ayına kadar Afganistan'ı terk etme olasılığını düşük görüyor.

Afganistan'daki yaklaşık 20 yıldır devam eden çatışmayı sona erdirme yönündeki son çabalar çok yavaş ilerliyor. Ancak, Afgan hükümeti geçtiğimiz günlerde Biden yönetiminin daveti üzerine önümüzdeki ay Türkiye'de Taliban ile uluslararası bir konferansa katılmayı kabul etti.

star.com.tr