ABD'nin yeni uzun menzilli hipersonik silahı

star.com.tr 19 Mart 2021 Cuma 19:22 - Güncelleme: 19 Mart 2021 Cuma 19:22

Pentagon, yeni uzun menzilli hipersonik silah (Long Range Hypersonic Weapon/ LRHW) sistemine ait görüntüleri yayınladı. Yayınlanan fotoğraflarda, hizmete girecek olan sistemin bataryası için ilk prototip hipersonik ekipmanı gösterildi.

Ses hızının (Mach 5+) beş katından daha yüksek hızlarda uçabilen hipersonik füzelerin, "zaman açısından kritik, benzersiz bir hız, manevra kabiliyeti ve irtifa kombinasyonu sağlayan bir yetenekte" olduğu belirtildi.

Hipersonik silah sisteminin, Pentagon'un sürekli harp alanı hakimiyetini sağlamak için takip ettiği en yüksek öncelikli modernizasyon alanlarından biri olduğu aktarıldı.

Yapılan basın açıklamasında ordunun LRHW prototip bataryası için tüm ek yer ekipmanlarının yıl sonunda teslim edileceği belirtildi. LRHW batarya koruması ve canlı füze mermilerinin teslimi ise 2023'te tamamlanacak.

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