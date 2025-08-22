ABD'yi güvenilmez ilan ettiler: Türkiye'nin askeri gücünün farkına vardık

İsveç'in başkenti Stockholm'de bulunan Stockholm Üniversitesi, Türkiye'nin savunma sanayisindeki başarısı ve Tük savunma teknolojilerinin Avrupa Güvenlik mimarisindeki rolünü konu alan bir rapor yayınladı. "İsveç ve Finlandiya'nın Türkiye'nin Avrupa güvenliğindeki rolüne ilişkin algıları" başlıklı raporda Türkiye'nin Avrupa'nın geleceğindeki yerine dikkat çekildi.

TÜRKİYE'NİN AVRUPA GÜVENLİK MİMARİSİNDEKİ YERİ

Paul T. Levin ve Minna Ålander imzalı raporda söz konusu makalenin, özellikle Avrupa Birliği'nin (AB) devam eden zorlukları, Ukrayna'daki savaş ve Türkiye'nin gelecekteki Avrupa güvenlik düzenindeki rolünün incelendiği aktarıldı.

FIRSATLAR DOĞURACAK

Küresel ölçekte değişen bir güvenlik düzenin olduğuna vurgu yapılan raporda, Türkiye ve AB arasındaki gelişmiş iş birliğinin fırsatlar doğuracağını ifade edildi.

Türkiye, Ukrayna ve AB ülkeleri hakkında 9 ülkenin rapor hazırladığının altı çizilen makalenin devamında "Bu raporda Rusya'nın 2022'de Ukrayna'ya yönelik tam ölçekli işgalinin ardından Avrupa'nın güvenlik mimarisinde devam eden değişimler, Finlandiya ve İsveç'in Türkiye'nin ortaya çıkan düzenlemelerdeki yeri hakkındaki görüşler incelendi." denildi.

İSVEÇ VE FİNLANDİYA TÜRKİYE'NİN ASKERİ GÜCÜNÜN FARKINA VARDI

İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya giriş sürecinde Türkiye ile yaşadığı sürece değinilen raporda, görüş ayrılıklarının tespit edildiği aktarıldı.

İki İskandinav ülkesinin de Türkiye'nin askeri gücünün farkına vardığı vurgulanan raporda, "Finlandiya ve İsveç dış politika ve ulusal güvenlik yetkilileri bugün Türkiye'nin bir askeri güç olarak önemini ve Ankara ile yapıcı ilişkiler sürdürmenin faydalarını kabul etmektedir." ifadelerine yer verildi.

ABD'Yİ GÜVENİLMEZ İLAN ETTİLER

ABD'nin güvenilmez bir ortak olduğuna işaret edilen raporun sonunda ise "Amerika Birleşik Devletleri'nin bir müttefik olarak giderek güvenilmez hale gelmesi, Türkiye'nin iki İskandinav NATO üyesinin gözündeki önemini daha da vurgulayabilir ve Avrupa'nın savunma ve güvenlik alanındaki iş birliği derinleştikçe Türkiye için fırsatlar oluşturabilir." şeklinde analizlere yer verildi.