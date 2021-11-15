ABD'yi kızdıracak S-400 duyurusu: 7 alıcıyla görüşüyoruz

star.com.tr 15 Kasım 2021 Pazartesi 09:33 - Güncelleme: 15 Kasım 2021 Pazartesi 09:33

Rusya'nın S-400 Triumf 2007'de hizmete giren en son uzun ve orta menzilli karadan havaya füze sistemidir.



Savunma sanayii ürünlerinin sergilendiği Dubai Airshow 2021'de TASS'a açıklamalarda bulunan Rosoboronexport Genel Müdürü Alexander Mikheyev, Rusya'nın Rosoboronexport'un olası S-400 Triumf füze sistemleri tedariki konusunda yedi ortakla istişarelerde bulunduğunu söyledi.

S-400 Triumf için ek araçlar

Mikheyev, 'Rusya yedi stratejik ortağıyla yüksek teknoloji ve etkili S-400 füze sistemleri tedariki konusunda istişarelere devam ediyor. Görüşmeler sırasında tedarik kapsamını, ekipmanı tartışıyoruz ve sistemlerin etkinliğini ve güvenilirliğini artırmak için ek araçlar sunuyoruz." dedi.

Rusya'nın S-400 'Triumf'u (NATO adı: SA-21 Growler), 2007 yılında hizmete giren en son uzun ve orta menzilli karadan havaya füze sistemidir.

Uçak, seyir ve balistik füzeleri yok etmek için tasarlanmıştır. Kara hedeflerine karşı da kullanılabilir. S-400, yoğun düşman ateşi ve sıkışması altında 400 km'ye kadar mesafedeki ve 30 km'ye kadar irtifadaki hedefleri vurabilir.

Olası alımlara ABD ne tepki verecek?

Rusya'nın S-400 savunma sistemlerini alan ülkelere yaptırım uygulayan ABD'nin, Orta Doğu'da olası bir müttefikinin alımını nasıl karşılayacağı merak konusu.

Örneğin F-35 konusunda sıkıntı yaşayan Birleşik Arap Emirlikleri'nin Rus Su-57 Checkmate 5. nesil savaş uçağı ve Pantsir savunma sistemleri ile ilgilendiği iddia ediliyor.

Dubai Airshow, iki yılda bir düzenlenen en büyük uluslararası havacılık gösterilerinden biridir.

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