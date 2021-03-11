ABD'yi korku sardı: Sadece THAAD'larla durduramayız

star.com.tr 11 Mart 2021 Perşembe 12:20 - Güncelleme: 11 Mart 2021 Perşembe 12:28

ABD Hint-Pasifik Donanma Komutanı Philip Davidson, Senato Silahlı Hizmetler Komitesine "Guam bugün bir hedef. Savunulması gerekiyor ve gelecekteki tehditlere karşı hazırlıklı olması gerekiyor." çağrısında bulundu.



Davidson uyarısında, 'Guam sadece onlarca yıldır sahip olduğumuz gibi savaşabileceğimize inandığımız bir yer değil. Bunun için mücadele etmemiz gerekecek." ifadelerini kullandı.

Guam'ın savunmasını birinci öncelik haline geldiğini belirten amiral, bu stratejik ABD toprağının Aegis Ashore'dan yararlanacağını söyledi. Guam'ı savunmak için kullanılan Terminal Yüksek İrtifa Alan Savunma sisteminin (THAAD), Çin'den gelen tehditleri karşılayamayacağını söyledi.

Davidson, Çin'in stratejik planlarının kanıtı olarak, Guam'daki Andersen Hava Kuvvetleri Üssü'ne H-6 bombardıman uçağı saldırısını gösteren bir Çin propaganda videosuna dikkat gösterdi.

Ayrıca söz konusu videoda, 'Transformers: Yenilenlerin intikamı' gibi Hollywood filmlerinden alıntılar yapıldığı belirtildi.

Pentagon'un en sonki 'Çin'in Askeri Gücü' raporunda Çin'in, Batı Pasifik Okyanusu'ndaki H-6K bombardıman uçağı uçuşlarının, 'Guam'ı havadan vurma konusunda menzil ve kabiliyet testi' olarak değerlendirildi. Ayrıca, 'Guam Ekspresi' lakaplı DF-26 orta menzilli füzelerle, adaya hassas konvansiyonel veya nükleer saldırılar gerçekleştirilebileceği konusunda uyarılar yer aldı.

DAVIDSON 'AEGIS ASHORE' İSTİYOR

Davidson, Guam'ın bu tehditlere karşı ABD Donanması'nın güdümlü füze avcılarına ve kruvazörlerine kurduğu sisteme dayanan, bir hava ve füze savunma sistemi olan Aegis Ashore ile savunabileceğini belirtti.

Amerika'nın Çin'in bir hırsının ve Guam'a karşı ortaya koyabileceği herhangi bir tehdidin bedeli olacağını göstermesi gerektiğini belirten Davidson, sözlerini şöyle sürdürdü:

'Bu gerçekten sadece bu savunma kabiliyetinin artırılmasıyla değil, ki bunun çok kritik olduğunu düşünüyorum çünkü saldırıyı önler... Aynı zamanda Çin'e, 'yapmak istediklerinin bedelinin çok ağır olacağını' göstererek, başarılarından şüphe duymalarını sağlar.'

Davidson'un Aegis Ashore önerisi, Pentagon'un Çin ile rekabeti bir öncelik haline getirmesi nedeniyle 2022 mali yılında tahmini 4,6 milyar dolarlık savunma fonu gerektirmesi beklenen daha geniş Pasifik Savunma Girişimi'nin bir parçası.

Savunma Bakanlığı liderliği, defalarca Çin'i "tehdit" olarak tanımladı ve Biden yönetimi Çin'i, Amerika'nın en zorlu rakibi olarak damgaladı.

Bu gerilimdeki en sıcak nokta olan Guam Adası'nda, 170 binden fazla ABD vatandaşı ve hizmet personeli ev sahipliği yapmakla kalmıyor, aynı zamanda bir derin su limanına, yakıt ve mühimmat deposuna ve ABD güç stratejisi için bir hava alanına erişim sunuyor. Bir denizaltı filosu ve bunlara bakım yapan bir gemi de burada bulunuyor.

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