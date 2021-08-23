Açıklama Rusya'dan geldi! ''Türkiye ile anlaşma an meselesi''

Reuters 23 Ağustos 2021 Pazartesi 11:21 - Güncelleme: 23 Ağustos 2021 Pazartesi 11:40

Rus silah ihracat kurumu Rosoboronexport'un yöneticisi, Türkiye'ye yeni bir S-400 hava savunma sisteminin satışı için Ankara ve Moskova'nın anlaşma imzalamaya yaklaştığını söyledi.

Açıklama Interfax haber ajansında yer aldı.

TÜRKİYE BOYUN EĞMEDİ

Rusya ve Türkiye, 2017 yılında Moskova tarafından Ankara'ya S-400 hava savunma sistemleri tedariki için sözleşme imzaladı. Türkiye, bu sistemleri Rusya'dan alan ilk NATO ülkesi oldu. Ankara'nın kararı, ABD'nin ve bazı ittifak üyelerinin tepkisine neden oldu.

ABD, sözleşmeden çekilmediği ve baskıya boyun eğmediği için, Türkiye'yi beşinci nesil F-35 avcı-bombardıman uçakları programındaki ortaklığını askıya aldı.

ABD uzun bir süredir, Türkiye'yi S-400'ü satın aldığı için, tek taraflı yaptırım uygulamakla tehdit ediyor. Ancak, kilit NATO müttefiki Türkiye ile arasının daha fazla bozulmasını istemeyen ABD, yaptırımlar için aceleci davranmıyor.

Türkiye, S-400 müdahalesinin, ulusal egemenlik haklarının ihlali olduğunu savunarak, ABD yaptırımlarını cevapsız bırakmayacağı konusunda uyardı.

S-400'ÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Dünyadaki en iyi hava savunma sistemlerinden biri olarak nitelendirilen S-400, savaş uçakları, radar tespit ve kontrol uçakları, keşif uçakları, stratejik ve taktik uçaklar, taktik, operasyonel-taktik balistik füzeler, orta menzilli balistik füzeler, hipersonik hedefler ve diğer gelişmiş hava saldırısı araçlarını imha etmek üzere tasarlandı.

S-400, çok uzun menzilli 40N6 model füzeyle 400 kilometre, uzun menzilli 48N6 model füzeyle 250 kilometre, orta menzilli 9M96E2 model füzeyle 120 kilometre ve kısa menzilli 9M96E model füzeyle de 40 kilometredeki hedefleri vurabiliyor.

Kısa, orta ve uzun menzillerde füzeleri aynı anda kullanabilen S-400, 600 kilometre uzaklıktaki hedefi algılama özelliğine sahip ve saniyede 4,8 kilometre hızla füze gönderilebiliyor. Sistem, hedefe 10 saniyeden daha az sürede tepki veriyor.

S-400'LERLE İLGİLENEN DİĞER ÜLKELER

Rusya, daha önce Bulgaristan, Yunanistan, Hırvatistan, Slovenya gibi NATO üyesi ülkeler dahil yaklaşık 20 ülkeye S-300 satarken, S-400'lerin ilk müşterileri ise Belarus (2016) ile Çin (2018) olmuştu. Rusya'nın S-400'leri satmak istediği ve bir kısmıyla mutabakata vardığı Türkiye dışındaki diğer ülkeler ise Hindistan ve Suudi Arabistan.