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Savunma

Adaya ilk defa 'Bastion' konuşlandırdılar

Rusya, Kuril Adaları'ndaki askeri varlığını artırıyor. Bu kapsamda Matua Adası'nda ilk defa Bastion kıyı güvenlik savunma sistemleri konuşlandırıldı.

AA2 Aralık 2021 Perşembe 14:04 - Güncelleme: 2 Aralık 2021 Perşembe 14:04
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Rusya'nın, Japonya sınırına yakın Kuril Adaları'na bağlı Matua Adası'nda ilk defa Bastion kıyı güvenlik savunma sistemleri konuşlandırdığı bildirildi.

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Rus Pasifik Filosu'nun Matua Adası'na amfibi hücum gemileriyle askeri personel ve teçhizat naklettiği belirtildi.

BASTİON KIYI GÜVENLİK SAVUNMA SİSTEMLERİ KONUŞLANDIRILDI

Askeri personelin, Matua Adası'nda civardaki suları ve boğazları kontrol altında tutacağı bilgisine yer verilen açıklamada, "Matua Adası'nda ilk defa Bastion kıyı güvenlik savunma sistemleri konuşlandırdı." ifadesine yer verildi.

Rus yapımı Bastion kıyı savunma sistemi, çeşitli yüzey gemilerine karşı saldırı amacıyla kullanılıyor.

KARŞI SALDIRI AMACIYLA KULLANILIYOR

Kuril Adaları'nın merkezindeki Matua Adası, İkinci Dünya Savaşı'nda Japonya tarafından donanma üssü olarak kullanılıyordu.

- RUSYA İLE JAPONYA ARASINDAKİ KURİL SORUNU

İkinci Dünya Savaşı'nın sonunda Sovyetler Birliği, Japonya'nın Pasifik Okyanusu ile Ohotsk Denizi'ni birbirinden ayıran yaklaşık 1300 kilometre boyunca uzanan Kuril Adaları'nı 1945'te ilhak etmişti.

İlhakın ardından Japonya tarafından da "Kuzey Bölgeleri" olarak adlandırılan toprak parçası konusundaki uyuşmazlık nedeniyle Rusya ile Japonya arasında barış antlaşması imzalanması için yapılan görüşmelerde taraflar sonuca ulaşamıyor.

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