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Savunma

Adeta göz dağı verdiler: Birçok atış gücüne sahip 'PNS Tughril' teslim edildi

Çin, bugüne kadar ihraç ettiği en büyük ve gelişmiş savaş gemisini Pakistan'a verdi. Pakistan'dan yapılan açıklamada da '054A/P' tipi fırkateynin geniş elektronik istihbarat kabiliyetinin yanı sıra yüzeyden yüzeye, yüzeyden havaya ve denizaltı ateş gücüne sahip ileri teknoloji harp platformu olduğu belirtildi.

AA8 Kasım 2021 Pazartesi 18:59 - Güncelleme: 8 Kasım 2021 Pazartesi 19:00
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Global Times gazetesinin haberine göre, Çin Devlet Gemi Yapımı Anonim Şirketi (CSSC) tarafından üretilen PNS Tughril fırkateyni, Şanghay'da düzenlenen törenle Pakistan donanmasına teslim edildi.

CSSC, yaptığı açıklamada, fırkateynin Çin'in şimdiye ihraç ettiği en büyük ve gelişmiş teknolojiye sahip savaş gemisi olduğunu bildirdi.

Pakistan donanmasından yapılan açıklamada da "054A/P" tipi fırkateynin geniş elektronik istihbarat kabiliyetinin yanı sıra yüzeyden yüzeye, yüzeyden havaya ve denizaltı ateş gücüne sahip ileri teknoloji harp platformu olduğu belirtildi.

Pakistan'ın Pekin Büyükelçisi Muin'ül Hak, gemi teslimatının iki ülke ilişkilerinde yeni bir sayfa açtığını, firkateynin Pakistan donanmasının denizden gelen tehditlere karşı koymasına ve Hint Okyanusu'nda barış, istikrar ve güç dengesini sürdürmesine katkı sağlayacağını vurguladı.

Çin'in, Pakistan donanması için "054" tipi 3 fırkateyn daha yapacağı kaydedildi.

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