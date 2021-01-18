Afrika ülkesi Mi-35M taarruz helikopterlerini teslim aldı

star.com.tr 18 Ocak 2021 Pazartesi 20:05 - Güncelleme: 18 Ocak 2021 Pazartesi 20:05

Devir teslim 12 Ocak'ta Bamako-Sénou Uluslararası Havaalanı'nın bitişiğinde yer alan Hava Üssü 101'de, Savunma Bakanı Sadio Camara, Başkan Yardımcısı Assimi Goita, Rusya'nın savunma ataşesi ve diğer üst düzey yetkililerin de katıldığı bir törenle gerçekleşti.



Mali'nin Mi-35M alımı ilk olarak Eylül 2016'da Rosoboronexport heyeti başkanı Yury Demchenko'nun, önümüzdeki yıl Russian Helicopters’ın Mi-8/17 nakliye ve Mi-24/35'lerin taarruz helikopterlerinin Nijerya, Mali, Angola ve Sudan'a teslim edileceğini ifade ettiği zaman ortaya çıktı.

Mali Hava Kuvvetleri halihazırda bir dizi eski Mi-24'ü kullansa da ancak yükseltilmiş Mi-35M'ler çok daha fazla yeteneğe sahip. Mi-35M, çok işlevli renkli ekranlara sahip yeni aviyonikler, Klimov VK-2500 turboşaft motorlar, fiberglas ana rotor kanatları, elastomerik bağlantılara sahip ana rotor kafası, yeni bir swashplate ve X-tipi kuyruk gibi öncüllerine göre çeşitli iyileştirmeler içerirmektedir.

Aynı zamanda tarruz helikopterinin koruma paketi, radar uyarı alıcısı, işaret fişeği fırlatıcı, kızılötesi savunma sistemi ve motor egzoz gazı bastırıcısı içerdiği bildirildi.

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