Afrika ülkesinin BAE'den İHA tedarik ettiği iddia edildi

star.com.tr 10 Şubat 2021 Çarşamba 20:39 - Güncelleme: 10 Şubat 2021 Çarşamba 20:39

Nijerya Hava Kuvvetleri Komutanı Oladayo Amao'nun Maiduguri'deki Hava Görev Kuvvetleri Karargahı'nı ziyaret ettiği esnada çekilen fotoğraflardan birinde Birleşik Arap Emirliği tarafından geliştirilen Yabhon Flash-20 İHA'nın kuyruğu kameralara yansıdı.

8 Şubat tarihinde Nijerya Hava Kuvvetleri Komutanı Oladayo Amao, Maiduguri'deki Hava Görev Kuvvetleri Karargâhını ziyaret etti. Ziyaret esnasında çekilen bir dizi fotoğraf, Nijerya Hava Kuvvetleri'nin resmi sosyal medya hesabından paylaşıldı. Resmi paylaşım haricinde çeşitli sosyal medya platformlarından farklı fotoğraflar da yayınlandı. Bu paylaşımlardan birinde, BAE tarafından geliştirilen Yabhon Flash-20 adlı İHA'nın tedarik edildiğine ilişkin görsellerin yer aldığı ifade edildi.

Nijerya basını, 2016 yılında Nijerya'nın Birleşik Arap Emirlikleri'nden Yabhon Flash-20 insansız hava araçları satın alacağını belirtirken, söz konusu İHA'larının Çin'den alınan CH-3 silahlı İHA'ların yerini alacağını bildirmişti.

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