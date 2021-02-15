AK-19 saldırı tüfeği görücüye çıkıyor

star.com.tr 15 Şubat 2021 Pazartesi 14:58 - Güncelleme: 15 Şubat 2021 Pazartesi 14:58

Kalaşnikof Şirketler Grubu (Rostec Rusya devlet savunma şirketinin bir kuruluşu), saldırı tüfeklerinin sonuncusu 5.56 mm AK-19 saldırı tüfeğini ilk kez yurt dışında tanıtacak.



Kalaşnikof basın servisinden yapılan açıklamaya göre, AK-19'un dünya tanıtımı, 21-25 Şubat tarihleri arasında Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de düzenlenecek IDEX 2021'de yapılacak.

Basın ofisinin açıklamasında AK-19'un, 5.56x45 mm'yi standart mühimmat olarak kullanarak, Orta Doğu'daki müşteriler arasında çoktan ilgi uyandırdı.

Kalaşnikof yetkililerinden yapılan açıklamada, "AK-19 sıcak, nemli bir iklim veya tozlu bir ortamda, tüm gün kullanım verimliliği sağlayacaktır." ifadelerine yer verildi.

Basın ofisinin açıklamasında, şirketin direktörü Dmitry Tarasov'un, 'AK-19, NATO tarafından benimsenen ve dünyada yaygın olarak kullanılan 5.56x45 mm'lik mühimmat kullanıyor. Bu nedenle, en yeni saldırı tüfeğimiz tamamen dış pazara odaklanıyor. AK-19'u en büyük uluslararası silah fuarında sunuyoruz. IDEX'te, yabancı müşterilerden kendisine büyük ilgi duyulacağından eminiz. Şimdiden başvurular geliyor.' şeklindeki sözlerine de yer verildi.

AK-19 saldırı tüfeği, 2018'de Rusya Federasyonu Silahlı Kuvvetleri tarafından kabul edilen AK-12 temelinde geliştirildi. Yeni silah, yeni pikatini rayları, orijinal tasarıma sahip teleskopik bir dipçik, yeni bir diyoptri nişangaha sahip.

AK-19 saldırı tüfeği ilk kez Army-2020 Uluslararası Askeri-Teknik Fuarı'nda gösterildi.

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